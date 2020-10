Toni Kroos von Real Madrid lobt FC Bayern: "Ohne Zweifel die beste Mannschaft der Welt"

Toni Kroos warnt seinen Trainer und sein Team vor den Gladbachern - und macht dem FC Bayern München ein großes Kompliment.

Ex-Weltmeister Toni Kroos hat seine Kollegen beim spanischen Meister vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) vor Gastgeber gewarnt. Zudem adelte er seinen Ex-Klub FC Bayern für die Leistungen der vergangenen Monate.

"Es ist vielleicht normal, dass man in Madrid noch nicht so viel von Mönchengladbach gehört hat, aber ich habe allen gesagt, dass Gladbach eine gute Mannschaft ist und gerade im eigenen Stadion schon einige große Mannschaften geschlagen hat. Es ist definitiv Vorsicht geboten", erklärte der Mittelfeldstar zu Wochenbeginn auf der Pressekonferenz nach dem Training der Königlichen im Borussia-Park.

Aus der Entfernung und durch unregelmäßige Beobachtung habe er den Aufwärtstrend der Rheinländer unter Chefcoach Marco Rose verfolgt, berichtete Kroos weiter: "Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, der Trainer hat gut eingeschlagen. Ich weiß aber auch von der Nationalmannschaft, dass Gladbach einige gute Spieler hat."

Durch die sensationelle Auftaktpleite gegen sind die Königlichen in Mönchengladbach zum Siegen verdammt: "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Wir haben schon Druck, zu gewinnen", erklärte Kroos.

Zudem stellte sich Kroos hinter den immer wieder kritisierten Trainer Zinedine Zidane, der durch den Sieg im Clasico gegen den auch einen persönlichen Befreiungsschlag landete: "Niemand von uns hat je an ihm gezweifelt", sagte Kroos.

Kroos lobt FC Bayern: "Ohne Zweifel die beste Mannschaft der Welt"

Ein Lob verteilte Kroos auch an seinen Ex-Klub FC Bayern, der nach den Leistungen in den vergangenen Monaten "ohne Zweifel die beste Mannschaft der Welt" sei. Dies habe zwischen 2016 und 2018 für Real Madrid gegolten, aber es sei klar, "dass du nicht zehn Jahre da stehen kannst".

Trotz drei Champions-League-Titeln und zwei Meisterschaften hat Kroos mit Real noch große Ziele: "Ich will mindestens einen weiteren Champions-League-Titel gewinnen." Der Vertrag des 30-Jährigen in Madrid läuft bis 2023, Kroos sei "glücklich mit der Idee, hier meine Karriere zu beenden" und stellte klar: "In sechs Jahren gibt es immer wieder mal Angebote. Aber ich habe nie mit anderen Klubs gesprochen."