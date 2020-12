FC Bayern München: Götze spricht über FCB-Zeit unter Pep, Neuer blickt auf CL-Finale zurück - alle News und Gerüchte heute

Die Zeit mit Pep Guardiola beim FC Bayern München war für Mario Götze eine sehr lehrreiche. Das erklärte der Ex-Nationalspieler nun. Alle FCB-News.

Nach den Feiertagen bereitet sich der aktuell auf den Start 2021 vor - denn schon am Wochenende ist der deutsche Rekordmeister wieder in der gefordert: Dann kommt der Tabellenvorletzte FSV zu Besuch.

Mario Götze spielt inzwischen für die , doch seine Zeit in München war für ihn prägend, wie er nun erklärt hat. Unter Trainer Pep Guardiola bekam der deutsche Ex-Nationalspieler nach eigenen Angaben einen ganz neuen Blick auf den Fußball.

Torhüter Manuel Neuer ist in diesen Monaten wieder in Hochform. Der Keeper blickte nun auf eines seines besten Spiele des Jahres 2020 zurück: das CL-Finale in Lissabon gegen .

Mehr Teams

Der FC Bayern München am Dienstag: Hier in diesem Artikel findet Ihr heute alle Infos und News rund um den FCB. Wenn Ihr mehr wissen wollt, hier noch ein paar nützliche Links:

Das hat Mario Götze von Pep Guardiola gelernt

Mario Götze hat im Interview mit dem Algemeen Dagblad erklärt, weshalb er sich trotz seiner erst 21 Jahre 2013 für einen Wechsel von zum FC Bayern entschieden hat. "Ich wollte mich selbst herausfordern, Peps Philosophie kennenlernen", sagte Götze, der mit dem deutschen Rekordmeister in drei Champions-League-Halbfinals stand.

Götze machte nie einen Hehl daraus, dass Guardiola für ihn entscheidend beim Wechsel war. "Er hat mir beigebracht, den Fußball von ganz unterschiedlichen Positionen auf dem Feld zu sehen. Guardiola hat einen einfach buchstäblich überall in den Spielen eingesetzt. Arjen Robben weiß, wovon ich spreche", sagte Götze.

Quelle: Getty Images

Neuer über CL-Finale: "Es ist nicht die eine Parade"

Manuel Neuer hat im Gespräch mit der Bild das Champions-League-Finale gegen PSG (1:0) Revue passieren lassen. Der Welttorhüter glänzte dabei mit etlichen Paraden und hatte großen Anteil am Triple der Münchner.

Zwei Paraden werden ihm dabei wohl im Gedächtnis bleiben: "Es ist nicht die eine Parade. Bei einem knappen 1:0-Sieg gibt es selten die eine, herausragende Aktion. Sicherlich aber waren die Aktionen gegen Mbappe und Neymar in der ersten Halbzeit schon besonders."

Neuer fühlte sich im Endspiel in Lissabon an den WM-Triumph von vor sechs Jahren erinnert. "Das war nicht anders als im Finale der WM 2014: Sicher bist Du Dir erst, wenn der Abpfiff ertönt. Dann fällt unmittelbar die gesamte Spannung ab und Du kannst daran glauben."

Auch mit dem CL-Finale 2013 (2:1 gegen Borussia Dortmund) hat der Sieg gegen PSG für Neuer etwas gemeinsam: "Wie 2013 habe ich ein Stück des Tornetzes mitgenommen."

Quelle: Getty Images

FC Bayern München: Manuel Neuer peilt Titel bei an

Welttorhüter Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München will bei der Klub-WM die nächste Trophäe gewinnen. "Für unsere Mannschaft steht 2021 der nächste große Titel an. Wir haben es uns nun wieder als -Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen", schrieb Neuer im Mitgliedermagazin " 51 ".

Bereits der Triumph bei der Klub-WM 2013 nach dem Triple sei "ein tolles Erlebnis" gewesen, fügte Neuer hinzu. Positiv stimmt Neuer der Mannschaftsgeist, "so einen Zusammenhalt" habe er noch nie erlebt.

Die Klub-Weltmeisterschaft wird im kommenden Jahr in (1. bis 11. Februar) ausgetragen. Dabei wird die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in zwei von acht Stadien antreten, die Ende 2022 auch Spielstätten der Weltmeisterschaft sein werden. Sein Halbfinale am 8. Februar 2021 (19 Uhr) bestreitet der Triple-Gewinner im umgebauten Ahmad-bin-Ali-Stadion. Die beiden Finalspiele finden am 11. Februar im Education City Stadium statt.

Neben dem FC Bayern (Europa) und Auckland City (Ozeanien) haben sich der ägyptische Top-Klub Al-Ahly (Afrika), Ulsan Hyundai FC aus (Asien) sowie Tigres UANL aus (Nord-/Mittelamerika und Karibik) für das Turnier qualifiziert. Ermittelt werden muss noch der Teilnehmer aus Südamerika. Die Auslosung der einzelnen Paarungen findet am 19. Januar 2021 (16 Uhr) statt.

Quelle: SID

FC Bayern München - Oliver Kahn: "Bayern hat eine große Verantwortung"

Vorstand Oliver Kahn hat den deutschen Rekordmeister Bayern München auch abseits des Platzes in die Pflicht genommen. "Zunächst einmal geht es beim FC Bayern im Kern darum, erfolgreich Fußball zu spielen. Wenn ich mir die Rolle des FC Bayern in der Gesellschaft anschaue, muss der Verein für mehr als Erfolg stehen. Der FC Bayern hatte und hat aufgrund seiner Strahlkraft eine große Verantwortung", sagte Kahn im Bild-Interview.

Der Champions-League-Sieger müsse auch eine "Identifikations-Instanz" sein. "Die Fans wollen die Gemeinschaft und Kraft des FC Bayern spüren. Und das müssen wir jetzt speziell jüngeren Generationen zeitgemäß vermitteln", sagte der künftige Vorstandschef und ergänzte: "Die Menschen wollen wissen, wofür wir neben dem sportlichen Erfolg stehen. Was bedeutet euch Nachhaltigkeit, was bedeutet euch Diversität? Das sind Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren und die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden." (SID)

Quelle: Getty Images

FC Bayern München - Rummenigge sieht die Bayern "weltweit als Nummer eins"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von Triple-Gewinner Bayern München sieht seinen Klub an der Spitze des Weltfußballs angekommen. "Wir sind jetzt in allen Bereichen weltweit die Nummer eins, und diese Position wollen wir verteidigen und ausbauen", sagte 65-Jährige im Interview mit dem Klubmagazin 51.

Die Folgen der Corona-Pandemie sieht Rummenigge differenziert. "Der wirtschaftliche Schaden ist bei den größeren Klubs schwerwiegender, weil sie höhere laufende Kosten haben. Es gibt zum Beispiel noch keine Korrektur in der Gehaltsstruktur bei den Spitzenspielern. Wer ins oberste Regal greift, muss weiterhin in Kauf nehmen, viel auszugeben", äußerte der Funktionär. (SID)

FC Bayern München: Robert Lewandowski und Hansi Flick mit Globe Soccer Award ausgezeichnet

Robert Lewandowski hat rund eineinhalb Wochen nach seiner Wahl zum Weltfußballer die nächste Auszeichnung erhalten. Der Torjäger des Triple-Gewinners Bayern München erhielt in Dubai als bester Spieler des Jahres den Globe Soccer Award.

Quelle: Getty Images

Hansi Flick wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet und setzte sich unter anderem gegen Teammanager Jürgen Klopp vom durch, der überraschend vor Flick zum Welttrainer gewählt worden war. Auch der Titel des besten Vereins ging nach München. (SID)

FC Bayern München: Die nächsten Spiele auf einen Blick