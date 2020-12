FC Bayern München: Neuer peilt Klub-WM-Titel an, Kahn nimmt Verein in die Pflicht - alle News und Gerüchte heute

Nach den Weihnachtsfeiertagen richtet sich der Fokus bei Bayern München nun auf das neue Jahr und die Titel, die dort zu holen sind. Alle FCB-News.

Die Weihnachtsfeiertage sind Vergangenheit, der bereitet sich nun für das neue Jahr 2021 vor - denn dann gibt es auch wieder große Titel zu gewinnen. Die Trophäe der will FCB-Keeper Manuel Neuer in jedem Fall an die Isar holen.

Derweil sprechen Oliver Kahn und auch Karl-Heinz Rummenigge über die große Verantwortung des FC Bayern im Weltfußball. Und: Robert Lewandowski und Trainer Hansi Flick wurden mit dem Globe Soccer Award ausgezeichnet.

Außerdem: Jamal Musiala hat wohl abgesagt.

FC Bayern München: Manuel Neuer peilt Titel bei Klub-WM an

Welttorhüter Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München will bei der Klub-WM die nächste Trophäe gewinnen. "Für unsere Mannschaft steht 2021 der nächste große Titel an. Wir haben es uns nun wieder als -Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen", schrieb Neuer im Mitgliedermagazin "51".

Bereits der Triumph bei der Klub-WM 2013 nach dem Triple sei "ein tolles Erlebnis" gewesen, fügte Neuer hinzu. Positiv stimmt Neuer der Mannschaftsgeist, "so einen Zusammenhalt" habe er noch nie erlebt.

Die Klub-Weltmeisterschaft wird im kommenden Jahr in (1. bis 11. Februar) ausgetragen. Dabei wird die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in zwei von acht Stadien antreten, die Ende 2022 auch Spielstätten der Weltmeisterschaft sein werden. Sein Halbfinale am 8. Februar 2021 (19.00 Uhr MEZ) bestreitet der Triple-Gewinner im umgebauten Ahmad-bin-Ali-Stadion. Die beiden Finalspiele finden am 11. Februar im Education City Stadium statt.

Neben dem FC Bayern (Europa) und Auckland City (Ozeanien) haben sich der ägyptische Top-Klub Al-Ahly (Afrika), Ulsan Hyundai FC aus (Asien) sowie Tigres UANL aus (Nord-/Mittelamerika und Karibik) für das Turnier qualifiziert. Ermittelt werden muss noch der Teilnehmer aus Südamerika. Die Auslosung der einzelnen Paarungen findet am 19. Januar 2021 (16.00 Uhr MEZ) statt. (SID)

FC Bayern München - Oliver Kahn: "Bayern hat eine große Verantwortung"

Vorstand Oliver Kahn hat den deutschen Rekordmeister Bayern München auch abseits des Platzes in die Pflicht genommen. "Zunächst einmal geht es beim FC Bayern im Kern darum, erfolgreich Fußball zu spielen. Wenn ich mir die Rolle des FC Bayern in der Gesellschaft anschaue, muss der Verein für mehr als Erfolg stehen. Der FC Bayern hatte und hat aufgrund seiner Strahlkraft eine große Verantwortung", sagte Kahn im Bild-Interview.

Der Champions-League-Sieger müsse auch eine "Identifikations-Instanz" sein. "Die Fans wollen die Gemeinschaft und Kraft des FC Bayern spüren. Und das müssen wir jetzt speziell jüngeren Generationen zeitgemäß vermitteln", sagte der künftige Vorstandschef und ergänzte: "Die Menschen wollen wissen, wofür wir neben dem sportlichen Erfolg stehen. Was bedeutet euch Nachhaltigkeit, was bedeutet euch Diversität? Das sind Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren und die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden." (SID)

FC Bayern München - Rummenigge sieht die Bayern "weltweit als Nummer eins"

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von Triple-Gewinner Bayern München sieht seinen Klub an der Spitze des Weltfußballs angekommen. "Wir sind jetzt in allen Bereichen weltweit die Nummer eins, und diese Position wollen wir verteidigen und ausbauen", sagte 65-Jährige im Interview mit dem Klubmagazin 51.

Die Folgen der Corona-Pandemie sieht Rummenigge differenziert. "Der wirtschaftliche Schaden ist bei den größeren Klubs schwerwiegender, weil sie höhere laufende Kosten haben. Es gibt zum Beispiel noch keine Korrektur in der Gehaltsstruktur bei den Spitzenspielern. Wer ins oberste Regal greift, muss weiterhin in Kauf nehmen, viel auszugeben", äußerte der Funktionär. (SID)

FC Bayern München: Robert Lewandowski und Hansi Flick mit Globe Soccer Award ausgezeichnet

Robert Lewandowski hat rund eineinhalb Wochen nach seiner Wahl zum Weltfußballer die nächste Auszeichnung erhalten. Der Torjäger des Triple-Gewinners Bayern München erhielt in Dubai als bester Spieler des Jahres den Globe Soccer Award.

Hansi Flick wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet und setzte sich unter anderem gegen Teammanager Jürgen Klopp vom durch, der überraschend vor Flick zum Welttrainer gewählt worden war. Auch der Titel des besten Vereins ging nach München. (SID)

FC Bayern München: Jamal Musiala sagt nigerianischem Verband wohl ab

Jamal Musiala ist der Durchstarter der aktuellen Saison. Wettbewerbsübergreifend 17 Partien absolvierte der 17-jährige Mittelfeldspieler bereits, sehr oft überzeugte er. Kein Wunder, dass er schon auf den Zetteln der Nationalmannschaftstrainer steht.

Plural, weil Musiala, in aufgewachsener Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters, für drei Nationalmannschaften spielen könnte.

Zumindest der Nationalmannschaft Nigerias soll er nun im persönlichen Gespräch abgesagt haben. "Der Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft hat seine Kontakte zum FC Bayern genutzt und sich mit ihm getroffen. Die Entscheidung fällt aber zwischen und England. Er hat bereits mit den Offiziellen der beiden Nationen gesprochen", wird ein Berater Musialas vom nigerianischen Onlineportal owngoalnigeria.com zitiert.

Musiala durchlief die deutschen Jugend-Nationalmannschaften, entschied sich zuletzt aber für die U21-Nationalmannschaft Englands.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Hoffnungen aber noch nicht aufgegeben, dass der Mittelfeldspieler sich eines Tages doch noch für die DFB-Elf entscheiden könnte.

"Jamal Musiala ist ein sehr interessanter Spieler, den wir aufgrund seiner DFB-Vergangenheit und seiner aktuellen Leistungen beobachten", sagte Bierhoff Sport1 und bestätigte einen Kontakt zwischen Verbandsmitgliedern und der Spielerseite. Man respektiere, dass sich Musiala für England entschieden habe. "Wir werden ihn aber weiterhin im Auge behalten und natürlich immer wieder erörtern, ob sich seine Einstellung ändern kann", sagte Bierhoff.

Solange Musiala kein offizielles A-Pflicht-Länderspiel für eine Nation absolviert hat, kann er regelgemäß noch den Verband wechseln.

FC Bayern München: Manuel Neuer erklärt, warum er seine Paraden bejubelt

Kapitän Manuel Neuer hat im FC-Bayern-Mitgliedermagazin 51 seinen größten Wunsch fürs neue Jahr geäußert. "Wir blicken für 2021 optimistisch nach vorne. Unser größter Wunsch für das neue Jahr ist, da sind wohl alle Menschen vereint, dass diese Pandemie bald überwunden wird", schreibt der Welttorhüter im Vorwort des Magazins.

Die Geisterspiele würden die komplette Atmosphäre des Sports verändern. "Wer von Euch selbst Sport treibt, weiß sicher, dass sich Trainingserfolge und Erfolge im Wettkampf anders anfühlen", erklärt er. "Die Leidenschaft, die Ihr auf den Rängen entfacht, macht da einen großen Unterschied. Wir Spieler nehmen Eure Emotionen auf, wir durchleben sie mit Euch: Ihr tragt uns über die entscheidenden Meter, wenn es darauf ankommt."

Vor Kurzem habe er länger mit Joshua Kimmich gesprochen - die beiden seien sich einig gewesen: "Wer jetzt genau hinschaut, sieht, wie wir Spieler uns umgestellt haben. Wir pushen uns gegenseitig mehr als früher, denn wir müssen diese Kräfte stärker von innen heraus freisetzen. Nach einer Parade habe ich selten, eigentlich nie gejubelt - heute mache ich schon mal die Faust, als ein Zeichen für uns alle, für mich: Ja, wir sind da, wir sind stark!"

Das nächste große Ziel der Mannschaft sei der Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft. "Der Gewinn der Klub-WM 2013 war ein tolles Erlebnis. Wir haben es uns nun wieder als Champions League-Sieger erarbeitet, mit diesem Titel Geschichte zu schreiben. Diese Chance wollen wir wahrnehmen. Für den Verein, für uns selbst - und nicht zuletzt für unsere Fans!", so Neuer.

