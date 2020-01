Nicolas Kühn: FC Bayern und Ajax einigen sich offenbar auf Leihgeschäft

Zuletzt wurde über das Interesse des FC Bayern an Ajax-Talent Kühn berichtet. Nun sollen sich die Münchner mit den Niederländern geeinigt haben.

Der deutsche Rekordmeister und Amsterdam haben sich offenbar auf ein Leihgeschäft von Youngster Nicolas Kühn geeinigt. Das berichtet De Telegraaf.

Demnach soll der 20-Jährige noch im Winter zu den Bayern stoßen.

FC Bayern: Kühn gewann goldene Fritz-Walter-Medaille 2019

Zuletzt hatte bereits Sport1 von einem Interesse der Münchner am gebürtigen Wunstorfer berichtet. Der deutsche Juniorennationalspieler soll in der Zweitvertretung der Münchner Spielpraxis sammeln, in der er mit Sebastian Hoeneß auf seinen ehemaligen Jugendtrainer treffen würde.

Kühn, der 2019 die goldene Fritz-Walter-Medaille gewann, wechselte im Januar 2018 aus dem Nachwuchs von nach Amsterdam. Dort lief er bislang nur für die zweite Mannschaft auf. Sein Vertrag in der niederländischen Metropole läuft noch bis 2021.