FC Bayern München: Coman als Salah-Nachfolger in Liverpool im Gespräch - alle News und Gerüchte heute

Dietmar Hamann empfielt dem FC Liverpool, im Falle eines Salah-Abgangs in München nach einem neuen Flügelflitzer Ausschau zu halten.

Der startet mit einem Heimspiel gegen in das Jahr 2021. Die Bundesligapartie steigt nach der kurzen Weihnachtspause am 3. Januar und die Vorbereitungen laufen dabei auf Hochtouren.

Ob gegen die Rheinhessen auch erstmals Tiago Dantas dabei ist? Möglich wäre es, der junge Portugiese, auf den Hansi Flick große Stücke hält, ist nun erstmals spielberechtigt.

In hat sich derweil Didi Hamann lobend zu Serge Gnabry und Kingsley Coman geäußert - und den Matchwinner des vergangenen Champions-League-Endspiels beim ins Gespräch gebracht.

FC Bayern: Dietmar Hamann bringt Kingsley Coman beim FC Liverpool ins Gespräch

Der ehemalige Bayern- und Liverpool-Profi Dietmar Hamann hat Kingsley Coman bei den Reds als möglicher Nachfolger von Superstar Mohamed Salah ins Gespräch gebracht. Der Franzose sei aktuell "der beste Flügelspieler der Welt" und damit auch ein Kandidat für Liverpool.

Hamann sagte bei Stadium Astro: "Zwei der besten Flügelspieler im Moment sind Serge Gnabry und Kingsley Coman - der im Moment richtig aufdreht. Ob sie Bayern München verlassen würden? Ich glaube es nicht, aber man kann es nie wissen." Der einstige Nationalspieler bezog sich in seiner Analyse auf ein Interview, das Liverpool-Torjäger Salah kürzlich in gegeben und in dem er seine Zukunft offen gelassen hatte.

Er sei überzeugt davon, dass Liverpool "eine Liste" möglicher Nachfolger habe und dass es in und vielversprechende Spieler gebe.



"Für mich ist Kingsley Coman aktuell die Nummer eins", lobte Hamann. "Er hatte Verletzungsprobleme, als er nach München kam. Aber er ist nun fit und hat im Champions-League-Finale das Siegtor erzielt." Comans Vorzüge seien zudem die Beidfüßigkeit und dessen Spielintelligenz. Zudem habe sich der französische Nationalspieler im Abschluss "enorm verbessert".

Für Hamann steht daher fest: "Coman ist der Spieler. Bayern hat aber kein Interesse daran, ihn abzugeben und er ist glücklich."

2015 war der heute 24-Jährige zunächst auf Leihbasis von zum FCB gewechselt. Zwei Jahre später verpflichteten ihn die Münchner für 21 Millionen Euro Ablöse fest. Aktuell steht Coman bei den Bayern noch bis 2023 unter Vertrag.

FC Bayern: Tiago Dantas ist ab 1. Januar spielberechtigt

Herbst-Neuzugang Tiago Dantas ist ab 1. Januar für die Profimannschaft des FC Bayern München spielberechtigt. Trainer Hansi Flick gilt als großer Förderer des 20-jährigen portugiesischen Mittelfeldspielers - und stellte ihm bereits Kaderplätze in Aussicht.

FC Bayern München nimmt Training wieder auf - Vorbereitung auf Duell mit Mainz

FC Bayern: Joshua Zirkzee wohl Thema bei

Stürmertalent Joshua Zirkzee vom FC Bayern München gehört bei Bundesligist Eintracht Frankfurt offenbar zu den Ersatzkandidaten für den zum FC Brügge abgewanderten Bas Dost . Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Seit der Verpflichtung von Eric Maxim Choupo-Moting kommt Zirkzee bei den FCB-Profis nur noch selten zum Einsatz. Lediglich in 102 Spielminuten durfte der 19-Jährige in der laufenden Saison für das Team von Trainer Hansi Flick auflaufen.

Frankfurt hat im Sturmzentrum Handlungsbedarf. Vor der Saison wurde bereits Goncalo Paciencia an Schalke 04 verliehen, nun verließ mit Dost eine weitere Option den Klub. Neben dem gesetzten Andre Silva steht mit Ragnar Ache nur noch ein weiterer Angreifer im Kader.

