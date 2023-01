FC Bayern München: Pep Guardiola verhinderte womöglich Wechsel von Martin Ödegaard

Martin Ödegaard hätte einst beim FC Bayern landen können, doch Pep Guardiola war der Grund, warum es schließlich nicht dazu kam.

WAS IST PASSIERT? Pep Guardiola hat einst mit seiner eigenen Karriereplanung einen möglichen Wechsel von Martin Ödegaard (24) zum FC Bayern München verhindert. Das verriet der ehemalige Bundesligaspieler und heutige Experte Jan Aage Fjörtoft in der Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Norweger Ödegaard, der heute beim FC Arsenal für Furore sorgt, galt bereits Ende 2014 als eines der absoluten Toptalente im Weltfußball. Beim damals 16-Jährigen standen die europäischen Spitzenklubs Schlange, auch beim FC Bayern war er mehrmals zum Probetraining zu Gast.

WAS WURDE GESAGT? Im Winter-Trainingslager der Bayern 2015 in Katar kam es schließlich zu einer Unterhaltung zwischen dem damaligen FCB-Coach Guardiola und Ödegaards Landsmann Fjörtoft.

"Als ich bei den Bayern im Trainingslager in Katar war, kam Pep Guardiola auf mich zu, hat seinen Finger auf meine Brust gedrückt und meinte: 'Du musst ihn zu Bayern bringen, ich mache ihn zum besten Spieler der Welt'", erinnerte sich Fjörtoft nun an die Unterhaltung zurück: "Ich habe geantwortet: 'Da gibt es ein Problem, denn Sie verlassen den FC Bayern ja bald selbst.' Dann war er plötzlich ganz still", so Fjörtoft weiter.

Tatsächlich endete Guardiolas Zeit bei den Bayern im Sommer 2016, als er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte und stattdessen zu Manchester City wechselte. Hätte ein anderer Karriereplan des Spaniers Ödegaard von einem Wechsel nach München überzeugt? Schwer zu sagen, denn bereits im Januar 2015, also wenige Tage nach besagter Unterhaltung zwischen Guardiola und Fjörtoft, hatte sich der Teenager für Real Madrid entschieden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bei den Königlichen konnte sich Ödegaard nicht durchsetzen, ließ sein großes Talent bei diversen Leihstationen aber immer wieder aufblitzen. Nachdem er in der Vorsaison zunächst auf Leihbasis für den FC Arsenal gespielt hatte, bemühte sich Trainer Mikel Arteta im Sommer schließlich um eine feste Verpflichtung. Diese gelang den Gunners für 35 Millionen Euro, inzwischen ist der Spielmacher Kapitän und eines der Gesichter der herausragenden Saison des Londoner Klubs.

