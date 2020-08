FC Bayern München: Kahn bei Alaba "sehr optimistisch"

Die Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern München zieht sich weiter in die Länge. Klub-Boss Oliver Kahn zeigt sich nun zuversichtlich.

Ein Verbleib von Abwehrchef David Alaba bei Bayern München wird immer wahrscheinlicher. Vorstand Oliver Kahn ist "sehr optimistisch", dass Alaba seinen 2021 auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert.

Es habe zuletzt "häufig Gespräche mit David und seinen Beratern gegeben. Die Atmosphäre war sehr angenehm. Wir nähern uns an", sagte Kahn am Donnerstag.

Auch Rummenigge "vorsichtig optimistisch"

Der umworbene Österreicher (28) wollte sich zuletzt nicht zu seiner Zukunft äußern. Der Fokus liege, so Alaba, derzeit einzig und alleine auf dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon, wo die Bayern nach dem 3:0 (2:0) im Halbfinale gegen am Sonntag (21 Uhr im LIVE-TICKER) im Endspiel auf treffen.

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte letzte Woche bereits gesagt, in Sachen Alaba "vorsichtig optimistisch" zu sein. Man arbeite an "einer Lösung".