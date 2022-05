FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Bayern bereit für Gnabry-Verkauf, Babbel kritisiert Sane scharf

Der FC Bayern ist über den Verhandlungsverlauf mit Serge Gnabry enttäuscht, Markus Babbel übt deutliche Kritik an Leroy Sane. Alles zum FCB heute.

Der FC Bayern München heute am Samstag.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerüchte: Enttäuschung über Gnabry, Verkauf denkbar

Eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry beim FC Bayern rückt offenbar in immer weitere Ferne. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist der Klub enttäuscht darüber, dass der Offensivspieler ein angeblich gut dotiertes Angebot nicht angenommen hat. Die Rede ist von einem Jahresgehalt zwischen 17 und 19 Millionen Euro. Das hat Folgen: Dem Bericht zufolge soll Gnabry im Sommer gehen, sollte er das Angebot nicht doch noch annehmen. Eine verbesserte Offerte seitens des Klubs werde es nicht geben.

Der 26-Jährige, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, dürfe demnach für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro gehen. Ein weiterer ablösefreier Wechsel wie bei David Alaba und Niklas Süle soll unter allen Umständen verhindert werden.

Ersatz für Gnabry steht denach auch schon bereit: Demnach genießt der Transfer von Sadio Mane höchste Priorität. Bayern wolle 30 Millionen Euro für den Star des FC Liverpool zahlen, die Reds fordern 50 Millionen. Ein Deal im Bereich von 40 Millionen Euro könnte durch einen Gnabry-Verkauf gedeckt werden. Zudem bestehe bei den Bayern weiterhin Interesse an Leipzigs Konrad Laimer. Trainer Julian Nagelsmann schätzt den Österreicher für seine Fähigkeiten im Pressing.

FC Bayern, News heute: Babbel mit heftiger Kritik an Sane

Der frühere Bayern-Profi Markus Babbel hat Leroy Sane für dessen Leistungseinbruch in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison heftig kritisiert. "Das war mir einfach zu wenig. Wenn ich den Anspruch eines Weltklassespielers haben will, muss ich mehr bringen. Das hat er nicht getan", sagte Babbel im Interview mit Sky.

Dass der Offensivspieler nach einer starken Hinrunde plötzlich wieder in alte Muster verfiel, kann der 49-Jährige nicht begreifen. "Ich frage mich, was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Er hat gezeigt, dass er es kann. Am Ende war es wieder die Lustlosigkeit, die Körpersprache auf dem Platz, die nicht gut war. Will er es nicht verstehen?", so Babbel.

Für ihn sei Sane sogar eher ein Verkaufskandidat als Serge Gnabry. "Ich glaube nicht, dass der Knoten bei ihm noch platzen wird", fällt Babbel ein hartes Urteil.

FC Bayern, News heute: Klopp äußert sich zu möglichem Mane-Abgang

Jürgen Klopp hat auf die Spekulationen um einen Wechsel von Liverpool-Star Sadio Mane zum deutschen Rekordmeister Bayern München zurückhaltend reagiert. "Das ist nicht das erste Mal, dass vor einem wichtigen Spiel in meiner Karriere Bayern-Gerüchte aufkommen. Das ist der falsche Moment, darüber zu sprechen. Wo auch immer er nächste Saison spielen wird - er wird definitiv ein großartiger Spieler sein", sagte der Teammanager der Reds einen Tag vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

Mane hat angekündigt, nach dem Endspiel heute (21.00 Uhr) eine Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft zu geben. "Er ist in der Form seines Lebens. Es macht Spaß, ihm zuzusehen", sagte Klopp am Freitag in Paris und fügte an: "Diese Gerüchte könnten mich nicht weniger interessieren. Wir alle konzentrieren uns voll auf das Spiel."