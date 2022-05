FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Rashford wohl im Bayern-Fokus, Mazraoui dankt Ajax-Fans

Der FC Bayern München heute am Mittwoch. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 25. Mai.

FC Bayern München: Rashford offenbar im Bayern-Fokus

Marcus Rashford ist einem Bericht des Telegraph zufolge in das Visier des FC Bayern geraten. Demnach plant der 24-Jährige aber aktuell eher einen Verbleib bei Manchester United und will sich unter dem neuen Trainer Erik ten Hag einen Stammplatz zurückerkämpfen.

Für die Münchner wäre Rashford eine weitere Option für den Angriff. Seitdem Robert Lewandowski bekanntgegeben hat, seinen Vertrag bei den Bayern nicht verlängern zu wollen, wurden zahlreiche Namen als potenzielle Nachfolger an der Säbener Straße diskutiert. Rashfords Vertrag bei den Red Devils läuft nur noch bis 2023, während sein Marktwert Schätzungen zufolge bei 70 Millionen Euro liegt.

FC Bayern München: Mazraoui dankt Ajax-Fans

Bayern-Neuzugang Noussair Mazraoui hat sich auf Instagram von Ajax Amsterdam verabschiedet und bei den Fans für die Zeit beim niederländischen Rekordmeister bedankt.

"Lasst mich zunächst sagen, dass dieser Verein, die Fans und alle Menschen, die für diesen Verein arbeiten, immer ein großer Teil von mir sein werden. Ich habe jeden Moment genossen, von klein auf bis zu dem Spieler, der ich geworden bin", schrieb der 24-jährige Marokkaner neben einem Abschiedsvideo.

Weiter führte er aus: "Die letzten 17 Jahre waren besonders. Ich möchte allen danken, die an mich geglaubt haben. Bis wir uns wieder treffen…". Mazraouis Transfer wurde am gestrigen Dienstag offiziell bekannt gegeben, der Rechtsverteidiger verfügt in München über einen Vertrag bis 2026.

FC Bayern, News: Berater von Alexander Nübel äußert sich zur Neuer-Verlängerung

Durch die Verlängerung von Manuel Neuer bis 2024 droht Alexander Nübel beim FC Bayern auch weiter nur die zweite Geige zu spielen. Der Berater des an die AS Monaco ausgeliehenen Keepers, Stefan Backs, hat sich gegenüber Sport1 nun erstmals zu der neuen Situation für seinen Schützling geäußert.

Der FC Bayern hat uns frühzeitig darüber informiert, mit Manuel Neuer bis 2024 verlängern zu wollen", sagt Backs. "Das ist kein Problem, an der Situation von Alex hat sich dadurch erstmal sowieso nichts geändert."

So werde der 25-Jährige auch in der kommenden Spielzeit für die Monegassen auflaufen und die "positive Entwicklung, die er seit seinem Wechsel dorthin gemacht hat, fortsetzen - bestenfalls auch in der Champions League", so Backs weiter. Nübel ist noch bis Juni 2023 an den Ligue-1-Klub verliehen.

Trotz der Neuer-Verlängerung sei das Bayern-Kapitel für den Schlussmann aber keineswegs abgeschlossen. Auch eine Rückkehr nach München sei möglich. "Natürlich ist es sein Ziel, sich langfristig beim FC Bayern zu behaupten. Wir sind in einem engen und transparenten Austausch mit den Verantwortlichen des FC Bayern und werden die Situation nach der nächsten Saison neu bewerten. Dann gilt es zu entscheiden, ob wir seinen Vertrag noch einmal verlängern oder nicht."

Erst bei einer weiteren Verlängerung Neuers über 2024 hinaus würde man über die Situation neu nachdenken. "Sollte sich abzeichnen, dass Manuel Neuer auch über die EM 2024 hinaus im Tor des FC Bayern stehen wird, müssten wir uns umorientieren", so Backs.

Schon jetzt lägen einige interessante Angebote aus Europa auf dem Tisch. Einige Vereine aus der Bundesliga und aus anderen europäischen Ligen erkundigen sich immer mal wieder nach Alex. Der Fokus liegt aber voll auf Monaco."