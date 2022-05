FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Frankfurt wohl an Roca dran, namhafter Konkurrent bei Mane?

Der FC Bayern München heute am Donnerstag. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 26. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern News: Eintracht Frankfurt an Marc Roca dran?

Eintracht Frankfurt bemüht sich offenbar um Mittelfeldspieler Marc Roca vom FC Bayern München. Das berichtet Sport1.

Demnach soll die SGE bereits bei Roca angefragt, mit den Bayern jedoch noch keine Gespräche geführt haben. Zudem gibt es wohl Konkurrenz aus dem Ausland, unter anderem die AS Rom und Real Betis werden gehandelt.

Getty

Ein Pluspunkt der Eintracht ist jedoch, dass sie sich durch den Europa-League-Sieg für die Champions League qualifiziert hat. Roca würde nämlich gerne zu einem Verein wechseln, der in der Königsklasse vertreten ist.

Der 25-jährige Spanier war 2020 von Espanyol nach München gewechselt, war seither aber stets weit entfernt von regelmäßigen Einsätzen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.

FC Bayern heute, News: Namhafte Konkurrenz bei Sadio Mane?

Nach dem Champions-League-Finale am Samstag, in dem er mit Liverpool auf Real Madrid trifft, will sich Sadio Mane zu seiner Zukunft äußern.

Der FC Bayern ist dabei offenbar in der Verlosung, laut Bild könnten sich die Münchener vorstellen, den Offensivspieler für rund 30 Millionen Euro zu verpflichten. In dem Bericht wird jedoch vor allem Paris Saint-Germain als möglicher Konkurrent im Werben um Mane genannt.

Imago Images

FC Bayern, News - Ivan Rakitic über Causa Lewandowski: "Bin überzeugt, dass er keinen Ärger machen würde"

Mittelfeldspieler Ivan Rakitic glaubt nicht, dass Robert Lewandowski sich unprofessionell verhalten würde, sollte er trotz Wechselwunsch beim FC Bayern bleiben.

"Ich bin überzeugt davon, dass er keinen Ärger machen würde. Natürlich wird sich Lewandowski die ersten Tage darüber ärgern, dass er noch nicht weg darf, aber er ist ein Vollprofi und wird weiter das Beste für die Bayern und sich geben", sagte Rakitic, einst in Diensten des FC Barcelona und heute beim FC Sevilla unter Vertrag, im Interview mit Sport1.

Der 34-Jährige weiter: "Es geht ja auch um seine Karriere. Er würde noch mehr als 100 Prozent geben, weil er weiß, dass es das letzte Jahr im Bayern-Trikot ist. Die Verhandlungen haben jetzt erst begonnen. Es werden sicher harte Gespräche, davon kann man ausgehen."

Lewandowski würde Bayern gerne in diesem Sommer verlassen, der FC Barcelona gilt als Wunschziel. Der FCB pocht jedoch darauf, dass der Pole an der Säbener Straße noch bis 2023 unter Vertrag steht.

FC Bayern, News: Babbel genervt von Diskussionen um Lewandowski

Das Transfertheater rund um Robert Lewandowski gefällt dem früheren Bayern-Profi Markus Babbel ganz und gar nicht.

"Bei Lewandowski hast du jedes Jahr das Theater. Ich verstehe ihn, dass er jetzt auch mal etwas anderes sehen will. Das ist legitim. Aber dieses Kasperletheater muss nicht sein", so Babbel bei Sky.

Getty Images

Der 49-Jährige, der einst insgesamt 261 Pflichtspiele für Bayern absolvierte, glaubt jedenfalls an einen Abschied Lewandowskis bereits in diesem Sommer: "Ich glaube, dass Lewandowski im Sommer den FC Bayern verlassen wird. Wenn ein Spieler nicht mehr für einen Verein spielen will, sollte man ihn gehen lassen."