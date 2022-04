FC Bayern heute, News und Gerüchte: Lewandowski vermeidet Bekenntnis, Lahm sieht Dominanz des FCB kritisch

Der FC Bayern München heute am Sonntag, am Tag nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 24. April.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, News: Lewandowski lässt seine Zukunft weiter offen

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat seine Zukunft auch nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft offen gelassen. Der 33-Jährige kündigte nach dem 3:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund aber eine schnelle Entscheidung an. "Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, dass es zu einem Treffen kommt", sagte Lewandowski bei Sky.

Bisher sei "nichts Besonderes" passiert, er schaue auf die Situation, "was läuft. Es ist nicht so einfach für mich", ergänzte der polnische Nationalspieler vielsagend.

Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2023. Die Bayern-Verantwortlichen betonen seit Wochen, dass sie gerne mit dem Torgaranten verlängern würden.

FC Bayern, News: Nagelsmann bejubelt seine erste Meisterschaft

Viele Spieler des FC Bayern bejubelten nach dem 3:1-Sieg über Borussia Dortmund schon zum mehrfachen Male eine Meisterschaft, für Cheftrainer Julian Nagelsmann ist es der erste große Titel in seiner Karriere. Mit 34 Jahren ist er nach Matthias Sammer (Meister 2001/02 mit dem BVB) der zweitjüngste Meistertrainer in der Geschichte der Bundesliga.

Ein unbeschreiblich schönes Gefühl bereits am 31. Spieltag die Meisterschaft in unserer Arena mit euch allen zu feiern. Mein erster Meistertitel ist für mich etwas ganz besonderes. Danke für eure Unterstützung @FCBayern pic.twitter.com/IYG59RRO7W — Julian Nagelsmann (@J__Nagelsmann) April 23, 2022

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind verdient Meister geworden. Ich bin sehr zufrieden. Der Rahmen hat heute gegen Dortmund sehr viel vorgegeben", sagte Nagelsmann nach der Partie bei Sky.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Villarreal (0:1, 1:1) und dem Wirbel um den Verbleib von Robert Lewandowski wurde es im Verein zuletzt unruhig: "Das Jahr war nicht ganz so leicht, ich bin froh, dass wir es jetzt mit dem Meistertitel gekrönt haben. Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr viel analysiert, jetzt muss man mal zwei Tage Fünfe grade sein lassen", so Nagelsmann, der sich vor der obligatortischen Weißbierdusche nach Abpfiff nicht retten konnte.

FC Bayern, News: Der FCB ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister

Meister-Matchball genutzt: Bayern München ist im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund zur zehnten Meisterschaft in Folge gestürmt. Der deutsche Rekordmeister besiegte den Dauerrivalen vor 75.000 begeisterten Zuschauern in der heimischen Allianz Arena mit 3:1 (2:0) und sicherte sich den insgesamt 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den BVB uneinholbare zwölf Zähler.

Serge Gnabry (15.), Weltfußballer Robert Lewandowski (34.) mit seinem 33. Saisontor und Jamal Musiala (83.) trafen in einem umkämpften Spiel zum Sieg für das Team von Julian Nagelsmann (34), der zum zweitjüngsten Meistertrainer der Bundesliga-Historie aufsteigt. Die Münchner erfüllten damit nach dem überraschenden Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal und dem blamablen K.o. in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach wenigstens die Pflicht. "Oh wie ist das schön", sangen die Bayern-Fans schon vor dem Abpfiff.

FC Bayern, News - Lahm: "Ich glaube, dass es auch für die Bayern nicht so gut ist, dass sie schon so früh Meister sind"

Bayern-Legende und Ex-Nationalspieler Philipp Lahm äußerte sich nach dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge des FC Bayern im ZDF-Sportstudio kritisch zur Dominanz der Münchener in der Bundesliga.

"Es ist nicht gut natürlich, das ist außer Frage. Ich glaube, dass es auch für die Bayern nicht so gut ist, dass sie schon so früh Meister sind", sagte Lahm. Der FC Bayern machte mit dem 3:1-Sieg über Borussia Dortmund den Titel klar, die zwölf Punkte Vorsprung auf den BVB lassen die Münchener schon am 31. Spieltag jubeln.

Lahm meint: "Es kann passieren, dass die Bayern nacheinander Meister werden, aber es muss enger sein, dass die Bundesliga wirklich bis zum Ende spannend ist und nicht immer schon vier Spieltage vor Schluss entschieden ist." Der 38-Jährige stemmte bis zu seinem Karriereende 2017 achtmal die Meisterschale in die Höhe, heute ist Lahm Chef des Organisationskomitees für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

