Der FC Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern München, News: FCB geht offenbar von Süle-Abschied aus

Der FC Bayern München rechnet offenbar nicht mehr mit einem Verbleib von Abwehrmann Niklas Süle, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Das berichtet die Sport Bild.

Der Rekordmeister habe dem 26-Jährigen mehrere Angebote zur Verlängerung vorgelegt, sowohl kurz- als auch langfristig. Süle soll allerdings stets um mehr Zeit gebeten haben.

Süle, der seine Zukunft zuletzt offen ließ, darf seit Januar mit anderen Klubs verhandeln.

FC Bayern München, News: Leon Goretzka bleibt Operation offenbar erspart

Gute Nachrichten für den FC Bayern München: Wie die Bild-Zeitung berichtet, bleibt Leon Goretzka eine Operation erspart.

Das hätten die jüngsten Untersuchungen des lädierten Knies des Mittelfeldspielers ergeben. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Goretzka aufgrund der anhaltenden Probleme mit seiner Patellasehne unters Messers müsse.

Trainer Julian Nagelsmann hatte sich auf einer Pressekonferenz außerdem vom Gesundheitszustand des Nationalspielers besorgt gezeigt. "Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht, denn der Zustand ist vor allem für ihn untragbar", sagte er und schob nach: "Wir müssen jetzt andere Wege gehen, um sicherzugehen, dass er nicht weitere vier bis fünf Wochen ausfällt."

Goretzka fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits seit Anfang Dezember, seinen letzten Einsatz hatte er im Topspiel gegen Borussia Dortmund. Seither kämpft der 26-Jährige vergeblich um seine Rückkehr auf den Platz.

Auch gegen den 1. FC Köln wird Goretzka noch nicht im Kader der Münchner stehen. Möglicherweise könnte er am 23. Januar bei Hertha BSC sein Comeback geben.





FC Bayern München, News: Rummenigge blickt auf Transferdrama um Manuel Neuer zurück

Der ehemalige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat auf die Transfersaga rund um Manuel Neuer aus dem Jahr 2011 zurückgeblickt und neue Details dazu preisgegeben. Im Interview mit dem kicker erklärte Rummenigge, dass der Transfer damals viel Kraft gekostet hatte.

"Ich erinnere mich an ein Spiel, bei dem Uli und ich fast durchgedreht sind, als aus der Südkurve die Plakate und Gesänge kamen: 'Koan Neuer'. Wir haben 1:0 verloren, was uns ohnehin geärgert hat, aber was uns richtig wütend machte, waren diese Plakate aus der Kurve", blickt Rummenigge zurück. "Deshalb bin ich nach dem Spiel in die Kabine gegangen - erst in unsere und dann rüber zur Umkleide von Schalke 04.

"Da stand Horst Heldt, ich fragte, ob ich bitte kurz mit Manuel sprechen dürfe. Er guckte etwas verwundert, ließ mich aber gewähren. Dann erschien Manuel. Ich sagte: 'Ich möchte mich für das Verhalten der Zuschauer entschuldigen. Das ist nicht die Meinung der Fans, das ist nur die Meinung einer gewissen Gruppe. Das werden wir untersuchen müssen.' Er entgegnete, er habe nur eine Frage: 'Wollen Sie und Uli Hoeneß, dass ich komme?' Ich antwortete: 'Ja, selbstverständlich!' Da erwiderte er: 'Dann komme ich.'"

FC Bayern München, News - Rummenigge über Lewandowski-Transfer: "Extrem schwierig"

Im selben Interview erklärte Rummenigge außerdem, dass auch der Transfer von Robert Lewandowski alles andere als ein einfaches Unterfangen war. "Drei Jahre später [nach dem Transfer von Neuer. Anm. d. Red.] konnten wir dann noch den beste Stürmer der Welt verpflichten. Da haben wir unheimlich gekämpft. Kurioserweise auch Matthias Sammer, der 2012 auf Christian Nerlinger als Sportdirektor gefolgt war - und der heute auf der anderen Seite in Dortmund sitzt. Er hat einen großen Beitrag geleistet, dass Robert zum FC Bayern gekommen ist. Das war ein extrem schwieriger Transfer, Robert war zwar ablösefrei, aber wir hatten größte Konkurrenz mit Real Madrid", erklärte Rummenigge.

"Sein Argument lautete, er wolle die Champions League gewinnen und der beste Fußballer der Welt werden", ergänzte Rummenigge. "Ich werde nie vergessen, wie er 2020 nach dem Finale in Lissabon auf dem Platz saß, mit dem Pokal in der Hand und Tränen in den Augen. Ich habe ihm gratuliert zum Triumph und gefragt, ob er sich denn noch an die Gespräche von vor ein paar Jahren erinnern könne. 'Ja klar', meinte er. Ich sagte: 'Siehst du, man kann auch mit Bayern München die Champions League gewinnen.' Seine Antwort war: 'Ja, aber jetzt müssen wir eine Serie starten.' Im größten Erfolg, als er mit dem Pokal dasaß, dachte er schon an die Zukunft. Ein bisschen verrückt ist er schon, aber im positiven Sinn. (grinst)", fuhr Rummenigge fort.

FC Bayern München, Video: Das ist der geniale Transferplan des FC Bayern

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB