FC Bayern München: Hasan Salihamidzic kontert Aussagen von Nagelsmann-Berater Volker Struth

Wie ist der Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern abgelaufen? Nach den Berater-Aussagen widerspricht nun Hasan Salihamidzic.

WAS IST PASSIERT? Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat auf Aussagen von Berater Volker Struth reagiert. Der hatte am Mittwoch neue Details zur Entlassung seines Klienten Julian Nagelsmann enthüllt.

Salihamidzic widersprach Struth in dem Punkt, dass Nagelsmann seinen viel diskutierten Skiurlaub angekündigt und eine Genehmigung dafür hatte. Währenddessen hatte die FCB-Führung sich für eine Trennung entschieden und bereits Gespräche mit Thomas Tuchel geführt.

WAS WURDE GESAGT? "Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Julian ab Montag in besagter Woche nicht mehr gesehen, er kam Freitagnachmittag an die Säbener Straße zurück", erklärte Salihamidzic der Bild-Zeitung.

Außerdem herrscht Uneinigkeit bei den Verhandlungen mit Niklas Süle über eine Vertragsverlängerung vor seinem ablösefreien Wechsel zu Borussia Dortmund. "Ich habe mit Hasan Salihamidzic ja schon andere Themen gehabt wie bei Niklas Süle im Jahr zuvor und der Frage, ob sie uns ein Angebot gemacht haben oder nicht. Ob es reicht, wenn man mal etwas über den Tisch ruft oder mal offiziell etwas schickt - da hat jeder seine Meinung dazu", hatte Struth im Bild-Podcast "Phrasenmäher" gesagt.

Salihamidzic konterte nun: "Im vergangenen Jahr hatte Volker noch in einer Fußball-Talk-Show gesagt, es habe kein Angebot des FC Bayern gegeben. Jetzt hört sich das ja schon anders an, und wenn wir noch ein Jahr warten, sind wir vermutlich wieder einer Meinung."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE GESCHICHTE: Nagelsmann war Ende März beim FC Bayern München überraschend beurlaubt und durch Thomas Tuchel ersetzt worden. Mit dem neuen Coach schieden die Bayern danach sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League im Viertelfinale aus.