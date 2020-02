FC Bayern München beim FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung - so wird die Champions League übertragen

In der Champions League trifft der FC Chelsea heute auf den FC Bayern München. Goal liefert alle Infos zu TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co.

Es ist die Neuauflage des Champions-League-Finales von 2012: Der trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf den . Das Hinspiel wird am Dienstagabend in London ausgetragen.

Der FC Chelsea muss an diesem Dienstag vor heimischer Kulisse eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen, denn die Blues gehen nicht als Favorit in das Duell mit dem deutschen Rekordmeister. Dabei muss Trainer Frank Lampard auf N'Golo Kante verzichten, da sich der Mittelfeldmann gegen Manchester United eine Adduktorenverletzung zuzog.

Beim FC Bayern München läuft es in den letzten Wochen richtig gut. Der -Tabellenführer machte auch am vergangenen Freitag vor dem nicht Halt. Beim 3:2-Sieg durfte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den nächsten Sieg bejubeln, tat sich dabei aber schwerer als erwartet. Nun geht es gegen die Blues aber auch gegen eine andere Hausnummer.

Mehr Teams

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung und verrät außerdem, wie die Begegnung im LIVE-TICKER oder via Highlights nachzuverfolgen ist. Außerdem: Die Aufstellung beider Teams.

FC Bayern München beim FC Chelsea: Das Achtelfinale der auf einen Blick

Duell FC Chelsea vs. FC Bayern München Datum Dienstag, 25. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Stamford Bridge, London Zuschauer 41.631 Plätze

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV sehen - geht das?

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Chelsea und jeder Fan stellt sich an diesem Dienstag die Frage, wo denn die vollen 90 Minuten live im TV gezeigt werden. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr es.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV bei Sky sehen

Der deutsche Rekordmeister Bayern München spielt an der Stamford Bridge das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales. Dabei hat der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Übertragung, sodass dort das Spiel in voller Länge übertragen wird.

Sky hält gemeinsam mit DAZN die Übertragungsrechte und hat für diesen Dienstag die Begegnung des FC Bayern München beim FC Chelsea im Angebot. Das bedeutet, dass nur Sky die vollen 90 Minuten der Champions League bei sich im Fernsehen zeigt / überträgt. Werfen wir daher auf einen Blick, wie Ihr dort FC Bayern bei Chelsea live anschauen könnt. Denn: Es bieten sich Euch gleich zwei Optionen.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV - Die Übertragung auf Sky in der Konferenz:

Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung (Konferenz): 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender (Konferenz): Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD Kommentator (Konferenz): Kai Dittmann

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV - Die Übertragung auf Sky als Einzelspiel:

Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung (Einzelspiel): 20.50 Uhr

20.50 Uhr Sender (Einzelspiel): Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD Kommentator (Einzelspiel): Wolff Fuss

Sky zeigt / überträgt das Spiel des FC Bayern München beim FC Chelsea allerdings nicht kostenlos im TV. Um die Begegnung sehen zu können, müsst Ihr ein gültiges Sky-Abonnement besitzen. Dieses muss vor Beginn der vollen 90 Minuten abgeschlossen werden. Hier findet Ihr alle Infos.

Übrigens: Um diesen Absatz abzuschließen, wollen wir Euch noch mitteilen, dass die Begegnung am Dienstag exklusiv bei Sky im TV läuft. Bedeutet, dass das Free-TV Chelsea vs. FC Bayern München nicht zeigt.

FC Bayern München beim FC Chelsea: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

Wir wissen nun, dass die Begegnung des FC Bayern München beim Chelsea in der Champions League einzig und allein bei Sky im TV gezeigt wird. Wie aber sieht es im Netz aus - gibt es eine Möglichkeit, Chelsea vs. Bayern heute im LIVE-STREAM zu sehen? Die gibt es - wir erklären Euch, wo.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im Stream bei Sky Go

Die erste Option, den CL-Kracher zwischen den Blues vom FC Chelsea und den Roten aus München zu sehen, ist der Streamingdienst Sky Go. Sky Go ist der LIVE-STREAM-Dienst von Sky und zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Chelsea deswegen live und in voller Länge.

Zudem habt Ihr durch Sky Go auch die Option, das Spiel in der Konferenz zu sehen. In dieser wird auch das Duell vs. live gezeigt.

Einzige Voraussetzung, um live an der Stamford Bridge dabei sein zu können, ist, dass Ihr ein Abonnement beim Unterföhringer TV-Sender Sky habt. Hier erhaltet Ihr alle Infos zu den Konditionen von Sky Go und den Geräten, auf denen Ihr das Spiel schauen könnt.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket

Sky Ticket zeigt die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Chelsea und Bayern München ebenfalls live und in voller Länge. Der Streamingdienst ist jedoch nicht von einem Abonnement bei Sky abhängig, sondern ganz selbstständig buchbar.

Ihr müsst Euch nicht langfristig binden und könnt so selbst entscheiden, wie lange Ihr dort Kunde sein / bleiben wollt. Hier erhaltet Ihr alle Infos zum LIVE-STREAM bei Sky Ticket.

FC Bayern München beim FC Chelsea: Die Highlights auf DAZN sehen

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Chelsea zunächst einmal um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München. Das wollt Ihr nicht verpassen, na klar. Dennoch habt Ihr kein Abonnement bei Sky und verpasst so die vollen 90 Minuten live im TV oder LIVE-STREAM? Dann haben wir etwas für Euch.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von FC Bayern München beim FC Chelsea heute ab 23.30 Uhr auf seiner Plattform. Das bedeutet, dass Ihr die besten Szenen dort relativ zügig nach dem Abpfiff sehen könnt.

DAZN hat die besten Szenen des Champions-League-Achtelfinales sogar kostenlos im Angebot, denn der Streamingdienst schenkt Euch einen Gratismonat bei Eurer Erstanmeldung. Ein Abo bei DAZN ist jedoch Grundvoraussetzung, um die Highlights zu sehen.

Doch nicht nur Highlights sind bei DAZN zu sehen, auch Champions-League-Spiele in voller Länge kommen bei DAZN. Darüber hinaus hat der Sender , die , die sowie alle Freitags-, Montags- und 13.30-Uhr-Sonntagsspiele der Bundesliga im Programm.

Was, wenn der Gratismonat sich dem Ende neigt? Keine Sorge, für nur 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr mit dabei bleiben.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute im LIVE-TICKER von Goal

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Chelsea und Euch bieten sich zahlreiche Optionen, wie Ihr die Begegnung verfolgen könnt. Wollt Ihr aber live dabei sein, dann ist auch ein LIVE-TICKER eine echte Option.

Hier könnt Ihr direkt live im Ticker mit dabei sein, wenn der FC Bayern München beim FC Chelsea um das CL-Viertelfinale kämpft. Hier verpasst Ihr keine relevante Szene und auch keinen Platzverweis, keinen Wechsel, etc. Ihr könnt entweder über den Link vorne direkt zum LIVE-TICKER gelangen oder Euch die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

FC Bayern München beim FC Chelsea: Die Aufstellung in der Champions League

Um 20 Uhr erfahrt Ihr an dieser Stelle, wie die Mannschaftsaufstellung beider Teams aussehen.

FC Bayern München beim FC Chelsea heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen