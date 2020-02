FC Chelsea: N'Golo Kante fällt offenbar gegen Bayern München in der Champions League aus

Mittelfeldspieler N'Golo Kante wird dem wegen einer Adduktorenverletzung rund drei Wochen fehlen und den Blues somit erst wieder Mitte März zur Verfügung stehen. Dies berichtet die L'Equipe.

Demnach zog sich der französische Weltmeister von 2018 im Premier-League-Duell mit am Montag (0:2) eine Muskelverletzung zweiten Grades im Adduktorenbereich zu. Dies soll eine Untersuchung ergeben haben.

Der 28-Jährige wird so für die kommenden Spiele der Mannschaft von Trainer Frank Lampard ausfallen. Für die Männer von der Stamford Bridge, die aktuell in der Premier League auf dem vierten Tabellenplatz stehen, sind das bittere Nachrichten.

Der amtierende Europa-League-Sieger muss demnächst in Top-Spielen gegen , den (Achtelfinal-Hinspiel in der ) und den ran.

