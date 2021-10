FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt JETZT im LIVE-TICKER - 1:1

In der Bundesliga hat der FC Bayern München heute um 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt zu Gast. Goal begleitet das Spiel hier im LIVE-TICKER.

Schon wieder ein Heimspiel für den FC Bayern München ! Nachdem am Mittwoch Dynamo Kiew mit 5:0 abgeschossen wurde, kommt nun in der Bundesliga Eintracht Frankfurt in die Allianz Arena. Um 17.30 Uhr geht es los!

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER - 1:1 (1:1)

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Tore 1:0 Goretzka (29.), 1:1 Hinteregger (32.) Aufstellung FCB Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski Aufstellung SGE Trapp - Chandler, Hinteregger, Tuta, Toure (ab 61. Da Costa) - Sow, Ilsanker, Jakic, Lindström (ab 61. Hauge), Kostic - Borre Gelbe Karten Davies (50.)

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Wechsel bei der SGE

56. | Nicht zu glauben! Robert Lewandowski scheint ein Problem mit Kevin Trapp zu haben. Von der rechten Seite bringt Niklas Süle die perfekte Flanke an. Aus vier Metern kommt der polnische Superstürmer frei zum Kopfball. Mit einer sensationellen Fußabwehr verhindert Trapp den Einschlag. Lewandowski kann selbst nicht fassen, dass dieses Ding nicht im Netz zappelt. Am Frankfurter Keeper kommt er heute einfach nicht vorbei.

55. | Mit einem Sprint in der Rückwärtsbewegung erobert Leroy Sane einen Ball und erntet Szenenapplaus von den Rängen.

53. | In dieser Phase versucht der Rekordmeister, wieder mehr Kontrolle zu erlangen. Dieses Unterfangen stören ab und an Unkonzentriertheiten, die aber keine schwerwiegenden Folgen haben.



FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Davies

50. | Erneut heißt das Duell Alphonso Davies gegen Jesper Lindström. Diesmal vertraut der bayerische Linksverteidiger nicht auf seine Schnelligkeit, was er ohne Probleme hätte tun können. Vielmehr greift er zu, was ihm als taktisches Foul ausgelegt und mit der Gelben Karte geahndet wird - seiner ersten in dieser Bundesligasaison.

49. | Robert Lewandowski sieht sich jetzt zu einem Distanzsschuss gezwungen. Der Weltfußballer nimmt außerhalb des Sechzehners Maß. Kevin Trapp hat mit dem Rechtsschuss keine Mühe.

48. | Jetzt suchen die Gäste die Lücke zum Kontern. Jesper Lindström wird in den freien Raum geschickt, lässt es aber an Zielstrebigkeit vermissen und wird von Alphonso Davies stark vom Ball getrennt.

46. | Sofort brennt es wieder im Gästestrafraum. Robert Lewandowski spielt nach vorn. Leroy Sane nimmt den Ball halbrechts in der Box gut mit, schließt mit dem rechten Fuß ab. Im letzten Moment stört Tuta erfolgreich.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Nach 45 Minuten steht es zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt 1:1. Vor 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena hatte der Rekordmeister erwartungsgemäß mehr vom Spiel. Lange Zeit war das Team von Julian Nagelsmann klar überlegen. Doch gerade als der vermeintlich wegweisende erste Treffer gefallen war, schlugen die Gäste über eine Standardsituation aus heiterem Himmel zurück.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Florian Badstübner die Akteure zur Pause in die Kabinen

45.+2. | Nahe der Eckfahne verliert Dayot Upamecano leichtfertig den Ball gegen Filip Kostic, der an der Grundlinie von links in die Mitte marschiert. Der scharfe Pass zischt durch den Fünfmeterraum. Am Ende rutscht Jepser Lindström vergeblich nach dem Ball.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. | Der Rekordmeister hält mit einem Hochkaräter dagegen. Leon Goretzka schickt Leory Sane über links. Dessen Querpass landet auf dem rechten Fuß von Serge Gnabry, der die Kugel aus fünf, sechs Metern an den rechten Außenpfosten nagelt.

42. | Mit einem langen Ball findet Djibril Sow zu Almamy Toure. Dieser nimmt die Kugel stark mit der Brust an, kommt dann nahe des Elfmeterpunktes frei zum Abschluss. Nur noch Manuel Neuer steht im Weg und pariert den Linksschuss in Weltklassemanier.



41. | In Strafraumnähe springt ein abgewehrter Ball zu Niklas Süle, der das zunächst mit einem Haken gut löst. Dann soll der Diagonalball rechts in der Box zu Thomas Müller finden. Dabei aber fehlt es an der Genauigkeit.

37. | Erst Leon Goretzka stellt jetzt wieder etwas auf die Beine. Von links aus der zweiten Reihe zieht der Nationalspieler ab, setzt seinen Rechtsschuss aber deutlich zu hoch an.

36. | Das allerdings führt nicht dazu, dass die Hessen jetzt ununterbrochen nach vorn spielen. Vielmehr bleiben Torannäherungen nach dem 1:1 beiderseits aus.

34. | Somit geht es für die Hausherren jetzt praktisch von vorn los. Eventuell aber wird es jetzt nicht mehr ganz so leicht, denn die Eintracht gewinnt durch das Erfolgserlebnis erkennbar an Selbstvertrauen.

Toooooor! FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 1:1 | Torschütze: Hinteregger

32. | Tooooor! FC Bayern München - EINTRACHT FRANKFURT 1:1. Wie gewonnen, so zerronnen. Die Führung kommt dem Rekordmeister umgehend wieder abhanden. Mit der ersten offensiven Aktion, einem ersten Eckball schlagen die Gäste zu. Filip Kostic bringt das Ding von links herein. Am Torraum steht Martin Hinteregger großartig in der Luft und schädelt die Pille aus fünf Metern ein. Für den Innenverteidiger ist das der erste Saisontreffer in der Bundesliga.

31. | Mit Tempo marschiert Leroy Sane über links in die Box, visiert mit dem linken Fuß das kurze Eck an. Mit einem Blitzreflex vereitelt Kevin Trapp diese große Gelegenheit.

Toooooor! FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 1:0 | Torschütze: Goretzka



29. | Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - Eintracht Frankfurt 1:0 . Im Spielaufbau schießt Martin Hinteregger unnötigerweise Leon Goretzka an. Und dann geht alles ganz schnell. Goretzka startet durch, bekommt kurz darauf das Zuspiel von Robert Lewandowski. Aus halbrechter Position und etwa 15 Metern schießt der Mittelfeldspieler mit dem rechten Fuß überlegt und platziert ins lange Eck.

27. | Im Wissen um die eigenen Fähigkeiten verlieren die Gastgeber natürlich nicht die Ruhe und die Nerven. Es wird weiter geduldig gespielt, auch wenn es keine Chancen im Minutentakt gibt.

25. | Thomas Müller und Niklas Süle zeigen auf rechts ein wunderbares Zusammenspiel. Letzterer wird am rechten Torraumeck in Szene gesetzt. Süle wuchtet die Pille mit links knapp am kurzen Pfosten vorbei ans Außennetz.

23. | Dann kommt wieder etwas Schwung rein - über links und Alphonso Davies. Kurz darauf sucht Leon Goretzka den Weg in den Strafraum. Doch Rafael Borre arbeitet gut nach hinten und stört erfolgreich.

22. | In dieser Phase beruhigt sich das Geschehen. Der FC Bayern schnauft offenbar mal durch, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Der Ball bleibt weiter in den eigenen Reihen, nur am Tempo fehlt es derzeit.

20. | Wenn also mal etwas von den Gästen kommt, wird das umgehend unterbunden und im Keim erstickt. Im Zweifelsfall macht das auch mal Aushilfslibero Manuel Neuer nahe der Mittellinie.

17. | Jetzt sehen wir mal so etwas wie einen hessischen Angriff. Doch das Team von Oliver Glasner bekommt das nicht einmal annähernd zu Ende gespielt, Filip Kostic wird abgeblockt. Und schon geht es wieder in die andere Richtung.

16. | Frankfurter Entlastung gibt es nahezu gar nicht. Es tut sich kaum etwas nach vorn. Die Hausherren sind drückend überlegen. Wie lange geht das für die Gäste noch gut?

14. | Es schließen sich zwei Ecken kurz nacheinander an. Dann kommt Thomas Müller halbrechts im Sechzehner zum Schuss. Erneut ist Kevin Trapp gefordert und hält den Linksschuss sicher fest.

13. | Auf der rechten Seite erläuft Serge Gnabry den Ball. Dessen flache Hereingabe befördert Frankfurts Kristijan Jakic aufs eigene Tor. Das hätte ein Münchner Spieler auch nicht gefährlicher hinbekommen. Kevin Trapp muss sich strecken und lenkt das Ding über die Querlatte.

10. | Jetzt bietet sich dem Rekordmeister eine Freistoßgelegenheit in aussichtsreicher Position. Leroy Sane schießt mit dem linken Fuß aus knapp 20 Metern. Der Ball fliegt rechts am Gehäuse von Kevin Trapp vorbei.

9. | Dann steht die erste Ecke der Partie auf dem Programm. Joshua Kimmich schreitet an der linken Eckfahne zur Tat. Gefahr ergibt sich daraus nicht - dafür allerdings ein Frankfurter Umschaltmoment. Doch Thomas Müller und Leroy Sane arbeiten gut nach hinten und trennen Filip Kostic vom Ball.

8. | Spätestens jetzt sollte die Eintracht gewarnt sein. Obwohl eine Warnung vor dem FC Bayern dieser Tage eigentlich unnötig erscheint. Doch ganz offensichtlich geht der Meister die heutige Aufgabe konzentriert und seriös an. Darauf können sich die Hessen also einstellen.

7. | Die Bayern haben hier durchgehend den Ball. Frankfurt steht tief hinten drin.

5. | Schon geht wieder die Post ab - diesmal über links. Alphonso Davies flankt von der Grundlinie. Am Torraum steigt Lewandowski unwiderstehlich hoch und köpft knapp über die Querlatte.

3. | Und schon wird es gefährlich. Serge Gnabry macht auf dem rechten Flügel Tempo, spielt gezielt Thomas Müller an, der von der Strafraumgrenze direkt diagonal in die Box passt. Robert Lerwandowski kommt frei zum Abschluss und scheitert aus kürzerster Distanz an Kevin Trapp. Dann aber ertönt der Abseitspfiff.

2. | Erwartungsgemäß greifen die Gastgeber umgehend nach dem Zepter und übernehmen gleich die Spielkontrolle.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, drei Hausherren stoßen an. Ein freundlicher und an Spätsommer erinnernder Tag neigt sich in München dem Ende entgegen. Noch bewegen sich die Temperaturen deutlich über 20 Grad. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Florian Badstübner betraut. Der 30-jährige Referee kommt zu seinem 13. Einsatz in der Bundesliga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Markus Schüller und Philipp Hüwe. Als vierter Offizieller fungiert Nicolas Winter.

vor Beginn | Und jetzt möchte die Eintracht in München etwas ausrichten? Die Hessen haben zwölf Gastspiele in Folge verloren, bekamen dabei zuletzt dreimal fünf Stück eingeschenkt. Letztmals etwas Zählbares nahm Frankfurt im November 2007 aus München mit (0:0). Gewinnen konnte man in der Allianz Arena gegen den FC Bayern noch nie. Der letzte Sieg liegt fast 21 Jahre zurück. Da wurde noch im Olympiastadion gespielt und die Eintracht gewann im November 2000 mit 2:1.

vor Beginn | Dagegen ist der FC Bayern in dieser Spielzeit noch komplett ungeschlagen. Nach den Testspielpleiten in der Vorbereitung legte der Rekordmeister mit einem 1:1 in Mönchengladbach los. Die nachfolgenden neun Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen - zuletzt in der Königsklasse daheim gegen Dynamo Kiew mit 5:0. An die letzte Münchner Bundesliganiederlage in der Allianz Arena erinnern sich nur noch die älteren Fußballfans, die geht auf November 2019 zurück - ein 1:2 gegen Leverkusen. Von den folgenden 30 Heimspielen wurden übrigens 25 gewonnen.

vor Beginn | Allerdings warten die Frankfurter in der Bundesliga noch auf einen Sieg. Nachdem die Adlerträger fünfmal in Folge 1:1 und sogar sechsmal unentschieden gespielt hatten, gewannen sie am Donnerstag immerhin zum ersten Mal in dieser Saison ein Pflichtspiel, bezwangen in der Europa League Royal Antwerpen auswärts durch ein spätes Elfmetertor mit 1:0.

vor Beginn | Mit Blick auf die Tabelle haben wir hier das Duell des Spitzenreiters gegen den Vierzehnten. Stattliche elf Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften. Was heute auch passiert, der Platz an der Sonne ist nicht in Gefahr. Zu überragend gestaltet sich das Münchner Torverhältnis. Und sollte der Eintracht tatsächlich ein Dreier gelingen, dann würden sich die Hessen von der Abstiegszone lösen und könnten zuversichtlich in die Zukunft sehen.

vor Beginn | Drei Veränderungen nimmt dagegen Oliver Glasner nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstag vor. Anstelle von Makoto Hasebe (nicht im Kader), Ajdin Hrustic und Sam Lammers (beide Bank) rücken Tuta, Stefan Ilsanker und Jesper Lindström in die Frankfurter Anfangsformation.

vor Beginn | Für Eintracht Frankfurt sollen fürs Erste folgende elf Spieler auflaufen: Trapp - Chandler, Hinteregger, Tuta, Toure - Sow, Ilsanker, Jakic, Lindström, Kostic - Borre.

vor Beginn | In der Tat schickt Julian Nagelsmann seine Startelf nach dem Champions-League-Spiel am Mittwoch völlig unverändert ins Rennen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Sven Ulreich (Knieverletzung), Benjamin Pavard (Rotsperre), Kingsley Coman (Trainingsrückstand) und Corentin Tolisso (Wadenprobleme).

vor Beginn | Zu Beginn unserer Berichterstattung stehen die personellen Fragen des Tages im Vordergrund. Daher schauen wir zunächst auf die beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Bayern München geht die Aufgabe in dieser Besetzung an: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga am Sonntag. Heute um 17.30 Uhr findet das Spiel des 7. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt statt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

FC Bayern München: Das ist die Aufstellung der Hausherren

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Eintracht Frankfurt baut auf folgende Aufstellung:

Trapp - Tuta, Toure, Hinteregger - Chandler, Ilsanker, Sow, Jakic, Kostic - Borre, Lindström

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Eintracht Frankfurt trifft zum 101. Mal in der Bundesliga auf den FC Bayern, nur gegen Werder Bremen spielte die SGE im Oberhaus häufiger (102-mal). Von den bisherigen 100 Duellen verlor Frankfurt 55, mehr als gegen jedes andere Team. Gegen kein anderes Team haben die Adler eine so hohe Niederlagenquote wie gegen den FCB (55%).

Eintracht Frankfurt kassierte in der Bundesliga 203 Tore gegen den FC Bayern, Höchstwert der SGE gegen einen Gegner. Auch der Gegentorschnitt pro Spiel von der Frankfurter Eintracht, ist gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten (2.05) so hoch.

Eintracht Frankfurt gewann das bislang letzte Bundesligaduell mit dem FC Bayern (2-1) und könnte nun erstmals seit 1995 wieder zwei BL-Spiele in Folge gegen die Münchner gewinnen. In München gewann der FCB jedoch die vergangenen 12 BL-Spiele allesamt, wie zuvor nur von 1978 bis 1991 (damals 14).

Der FC Bayern holte unter Julian Nagelsmann 16 Punkte aus den ersten sechs Spielen der Bundesligasaison (5S 1U) – so viele Punkte waren es zuletzt 2016/17 zu diesem Zeitpunkt (auch 16). Mehr Punkte aus den ersten sechs BL-Partien als Bayern-Coach holten nur Hitzfeld (1998) und Rehhagel (1995, je 18).

Bayern vs. Frankfurt: Schafft die SGE heute den ersten Saisonsieg?

Eintracht Frankfurt steht nach sechs Spielen in dieser Bundesligasaison bei fünf Punkten und ist noch sieglos (5U 1N) – es ist der punktemäßig schlechteste Saisonstart der Frankfurter im Oberhaus seit der Spielzeit 2008/09, der gleichzeitig einzigen Saison, in der sie nach sechs Partien ebenfalls sieglos waren (damals 3 Punkte).

Zu Hause gewann der FC Bayern seine ersten drei Saisonspiele in der Bundesliga allesamt – mit vier Heimsiegen startete der Rekordmeister zuletzt 2015/16 in eine Spielzeit im Oberhaus. Saisonübergreifend gewannen die Bayern sechs BL-Heimspiele in Serie – aktuell hat nur der BVB eine längere Siegesserie (7).

Eintracht Frankfurt spielte in der Bundesliga zuletzt fünfmal in Folge Remis, die letzten vier Partien endeten allesamt 1-1 – fünf Remis in Folge gab es im Oberhaus nur von Oktober bis Dezember 2020 bereits für die Hessen (ebenfalls 5), viermal in Serie das gleiche Ergebnis erzielten sie noch nie.

Bayern vs. Frankfurt: Wie oft treffen die Münchner heuet?

Der FC Bayern erzielte in seinen ersten sechs Bundesligaspielen dieser Saison 23 Tore – das gelang den Bayern zuvor nur in der letzten Saison (2020/21 sogar 24). Unter keinem Trainer schossen sie bisher so viele Tore in den ersten sechs Spielen der Amtszeit wie unter Nagelsmann (23).

Bayerns Joshua Kimmich erzielte drei Tore in seinen letzten zwei Bundesligapartien und war in jedem seiner letzten drei Spiele an einem Tor direkt beteiligt (3 Tore, 1 Vorlage) – damit traf Kimmich in den letzten beiden Spielen ebenso oft wie in seinen 29 vorherigen BL-Spielen. Mindestens eine Torbeteiligung in vier Bundesligapartien in Folge hatte Kimmich noch nie.

Oliver Glasner gewann keines seiner ersten sechs Bundesligaspiele mit Eintracht Frankfurt – das passierte bei der Eintracht zuvor nur Christoph Daum (2011) und Timo Zahnleiter (1987). Glasner verlor zudem seine ersten vier Bundesligaspiele gegen den FC Bayern allesamt. Nur gegen Borussia Dortmund trat er häufiger an und verlor dabei jedes Mal (5).

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Alle lieben Julian Nagelsmann. Der neue Trainer hat den FC Bayern im Sturm erobert - und einiges noch besser gemacht.

München (SID) Für Uli Hoeneß gibt es zu Julian Nagelsmann keine zwei Meinungen. "Er ist der Trainer, der für die jetzige Zeit genau der richtige ist", sagte der langjährige Patriarch des FC Bayern bereits vor Wochen - und er behielt recht. Nagelsmann begeistert die ehemaligen wie die aktuellen Bosse gleichermaßen, er hat die Fan-Herzen im Sturm erobert und in Rekordzeit seine Stars für sich eingenommen.

"Es ist jetzt doch sehr, sehr schnell gegangen, dass man seine Handschrift sieht", sagte Vorstandschef Oliver Kahn in dieser Woche und schwärmte von "der Qualität, die er hat".

Der so sehr gelobte reagiert da fast ein wenig verlegen. Es sei "immer schön, positive Dinge über sich selbst zu hören", aber man müsse das schon einordnen, sagte Nagelsmann am Samstag: "Mir ist bewusst, dass ich hier eine herausragende Mannschaft übernommen habe, die viele Dinge einfach richtig macht. Der Einfluss eines Trainers bei so einem Klub ist immer etwas geringer."

Allerdings ist Nagelsmanns Wirken momentan auf mehreren Ebenen erfolgreich. Er macht einzelne Spieler besser, zu sehen bei den einstigen Münchner "Sorgenkindern" Leroy Sane und Niklas Süle. Und er versteht es, die fast schon sprichwörtliche Bayern-Gier nach Siegen ins Unermessliche zu steigern.

Kein Bayern-Trainer startete je besser, nach dem Remis zum Auftakt in Gladbach kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander gelingen. Für Kahn liegt der Schlüssel in der neuen defensiven Stabilität. "Jetzt können wir wieder zu Null spielen, was die Basis für erfolgreichen Fußball ist", sagte er. Nagelsmann "versteht es, den Spielern Veränderungen schnell beizubringen, das zeichnet ihn aus".

Die Profis bestätigen das. "Er nimmt sich ungeheuer viel Zeit für jeden Einzelnen, um seine Idee vom Fußball zu vermitteln", sagte Joshua Kimmich. Sane gab gerne zu, dass er von Nagelsmann "profitiert", und Kapitän Manuel Neuer berichtete: "Es ist ein ganz offener Umgang, auch auf Augenhöhe."

Nagelsmann kann Kumpel, aber auch Chef. Er ist detailversessen und innovativ, sucht neue Wege und Lösungen. Die Belastung seiner Stars steuert er ebenso behutsam, wie er mit seiner oft launigen Art ihre Seelen streichelt. Und auch im Umgang mit den Medien ist er Vollprofi. "Ich gebe euch lieber was zum Schreiben, als dass ich euch am langen Arm verhungern lasse", sagte er.

Diese kommunikative Art kommt auch in der Führungsetage gut an. "Das ist das, was wir brauchen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich täglich mit Nagelsmann austauscht. "Er hat viel Input", sagte er über den 34-jährigen Schnellsprecher, "das ist für uns alle neu." Aber hilfreich. "Das mit Julian", sagte Salihamidzic, "das passt einfach."

Für Hoeneß ist Nagelsmann der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit in einem immer brutaleren Geschäft: "Wir brauchen ein Alternativkonzept zu diesen Hunderten Millionen Euro, die Scheichklubs und Oligarchen ausgeben können. Wir müssen einen neuen Weg finden - und da brauchen wir einen Mann wie ihn, der noch Ziele hat, der noch nicht viel gewonnen hat, der eine Aufbruchstimmung erzeugt."

Nagelsmann ist clever genug, um all das Lob einschätzen zu können. So richtig "wohlig und warm wird es erst", sagte er, "wenn ich Titel gewinne. Erst dann bin ich wirklich angekommen." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayern München - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30) München: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Hasebe, Hinteregger - Chandler, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Hauge - Borre. - Trainer: Glasner



FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick