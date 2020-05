FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München empfängt in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hier gibt's die komplette Partie des 27. Spieltages kostenlos im LIVE-TICKER.

Am 27. Spieltag der kommt es zum Duell zwischen dem und . Kann der deutsche Rekordmeister den nächsten Sieg feiern? Die Antwort gibt's hier im LIVE-TICKER. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena .

Wer die Partie lieber im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, findet alle Information zur Übertragung von FCB vs. SGE in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | Anpfiff: 18.30 Uhr Tore: - Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Müller - Coman, Lewandowski, Perisic Aufstellung SGE Trapp – Toure, Ilsanker, Hinteregger, N'Dicka – Fernandes, Gacinovic, Rode – da Costa, Silva, Kostic Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Müller - Coman, Lewandowski, Perisic

Bank: Ulreich - Odriozola, Hernandez, Mai, Martinez, Cuisance, Gnabry, Batista Meier, Zirkzee

Der FC Bayern tritt mit zwei Startelfwechseln im Vergleich zum Wiederauftakt am vergangenen Sonntag (2-0-Sieg bei ) an. Neu im Team sind Kingsley Coman und Ivan Perisic. Serge Gnabry sitzt heute zunächst auf der Bank, Thiago fehlt wegen muskulärer Probleme im Kader.

Für Perisic ist es der erste Startelfeinsatz nach seiner Knöchelverletzung bzw. seit dem 20. Spieltag (3-1 in Mainz).

Die Bayern laufen erstmals in einem Pflichtspiel mit dieser Startelf auf.

Eintracht Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp – Toure, Ilsanker, Hinteregger, N'Dicka – Fernandes, Gacinovic, Rode – da Costa, Silva, Kostic

Frankfurt tritt mit vir Startelfwechseln im Vergleich zum Wiederauftakt am vergangenen Samstag (1-3-Niederlage gegen Gladbach) an. Neu im Team sind Danny da Costa, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic und Andre Silva. Bas Dost, Daichi Kamada und Djibril Sow sitzen heute zunächst auf der Bank, David Abraham fehlt verletzungsbedingt im Kader.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In der Hinrunde gewann Eintracht Frankfurt mit 5-1 gegen den FC Bayern München – der höchste Bundesliga-Sieg der Eintracht über den FCB seit 1977 und einem 4-0. Niko Kovac wurde anschließend als Bayern-Trainer freigestellt.

Der FC Bayern München gewann die letzten 10 Bundesliga-Heimspiele gegen Eintracht Frankfurt – die längste Siegesserie in Heimspielen für die Bayern gegen einen aktuellen Bundesligisten.

In der Allianz Arena gewann der FC Bayern München 12 von 13 Bundesliga-Heimspielen (1 Remis) gegen Eintracht Frankfurt bei 40-6 Toren. Nur gegen den feierte der FCB mehr BL-Heimsiege in der Allianz Arena (14).

Beim 5-1 am 34. Bundesliga-Spieltag der Vorsaison tütete der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft ein, die SGE rettete sich auf Platz 7 und in die Qualifikation zur .

In der Bundesliga-Historie holten nur 2 Mannschaften aus den ersten 9 Rückrunden-Partien mehr Punkte als der FC Bayern München aktuell (25): die Bayern 2013/14 unter Pep Guardiola und 2012/13 unter Jupp Heynckes (je 27).

Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, bejubelte am vergangenen Spieltag in seinem 16. Bundesliga-Spiel das 50. Tor seines Teams – so früh wie kein Trainer vor ihm!

Der FC Bayern München gewann die vergangenen 7 Pflichtspiele und holte an den vergangenen 12 Bundesliga-Spieltagen 34 von 36 möglichen Punkten – nur beim 0-0 gegen am 21. Spieltag ließ der FCB Zähler liegen.

Eintracht Frankfurt verlor erstmals unter Trainer Adi Hütter 4 Bundesliga-Spiele in Folge – eine längere Niederlagenserie im Oberhaus hatte die SGE zuletzt im Februar/März 2017 unter Niko Kovac (5 Partien).

Nach 25 Spielen einer Bundesliga-Saison hatte Eintracht Frankfurt einzig 1999/2000 mehr Niederlagen (14) als aktuell (13).

Eintracht Frankfurt ist mit 7 Punkten die schwächste Auswärtsmannschaft dieser Bundesliga-Saison und verlor 9 der 12 Gastspiele 2019/20. Nur die Frankfurter spielten in dieser BL-Saison auswärts noch nicht zu null.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute ... im TV Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Sport Bundesliga 1 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 27. Spieltag gespieltt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern und der SGE heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Nur nicht an den BVB denken

Warmspielen für Dortmund? Der FC Bayern ist vor dem Duell mit Frankfurt bemüht, den nahenden Liga-Gipfel auszublenden - zumal mit der Eintracht eine Rechnung offen ist.

Hansi Flick nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas - und wischte die Frage nach dem Liga-Gipfel bei mit Nachdruck beiseite. Der Bundesliga-Klassiker am Dienstag "spielt keine Rolle, keine", betonte der Trainer von Bayern München mit festem Blick: "Wir spielen gegen Frankfurt, das ist aktuell der nächste Schritt, den wir machen wollen. Danach können wir uns noch früh genug Gedanken über Dortmund machen."

Exakt 72 Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Topspiel beim Herausforderer BVB empfangen Flicks Bayern am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) die Hessen. Frankfurt? Da war doch was? In der Tat! Am 2. November waren die Münchner dort 1:5 untergegangen, noch am selben Abend einigten sie sich mit Trainer Niko Kovac auf eine Trennung. Assistent Flick übernahm - und pflanzte den zweifelnden Münchnern wieder ihr typisches "Mia san mia"-Selbstbewusstsein ein.

Aus damals vier Punkten Rückstand (auf ) sind vier Punkte Vorsprung geworden - auf den BVB. Doch über den schärfsten Konkurrenten verlor Flick am Freitag kein weiteres Wort. Er glaube vielmehr, "dass man da einige Mannschaften noch nicht abschreiben darf", sagte er, "es geht deshalb nur darum, dass wir uns nur auf unser Spiel konzentrieren".

Und das ist zunächst jenes gegen die Eintracht, für das sich nach Monaten der Stadion-Abstinenz sogar Ehrenpräsident Franz Beckenbauer angekündigt hat - dabei ist der "Kaiser" angesichts seiner gesundheitlichen Probleme doch ein "Risikopatient". Flick lenkte den Fokus deshalb lieber aufs Sportliche, zumal er womöglich auf Mittelfeldmotor Thiago (Adduktorenprobleme) verzichten muss.

Das 1:5 damals sei "für uns alle eine herbe Niederlage" gewesen, erinnerte er sich, "da hat uns Eintracht Frankfurt mit ihrer Dynamik überrollt". Er halte jedoch "nichts davon zu sagen, wir haben da noch 'ne Rechnung offen. Das ist ein ganz anderes Spiel mit anderen Voraussetzungen, wir spielen ein bisschen anders." Das war natürlich untertrieben. Seit Flick die Bayern übernommen hat, haben die sich in fast allen Bereichen verbessert.

Obwohl die Abwehr in Flicks Pressingsystem, das er gegen aggressive Frankfurter "fein justieren" will, wesentlich höher steht, ist die Defensive deutlich stabiler: Der Rekordmeister lässt weniger Chancen zu und kassiert weniger Gegentore (16:10). Die Offensive erspielt sich mehr Gelegenheiten und trifft häufiger, das Laufpensum ist höher und intensiver (mehr Sprints). Die Bayern spielen wieder attraktiv und dominant, auch das Binnenklima ist besser, altgediente Stars wie Thomas Müller oder Jerome Boateng blühen seit Monaten auf.

Wird Frankfurt da nicht zum Selbstläufer? Die Eintracht, in zweieinhalb Wochen auch Halbfinal-Gegner im (10. Juni), habe eine Mannschaft "mit sehr viel Herz", warnte Flick. Darüber dürften auch das 1:3 zum Liga-Restart gegen Gladbach und Platz 13 nicht hinwegtäuschen. Entscheidend sei, dass seine Mannschaft "die Mentalität hoch hält" - gerade vor ungewohnter Kulisse in der leeren Arena. "Wir sind aktuell noch Punkte vorne", sagte Flick, "das wollen wir so behalten." Dann könnte auch Dortmund kommen.

Quelle: SID

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick