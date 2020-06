FC Bayern München: Neues drittes Trikot für 2020/21 geleaked

Der FC Bayern München setzt offenbar in der kommenden Spielzeit auf ein Ausweichtrikot in Schwarz und Rot. Das legen nun geleakte Bilder nahe.

Das neue Ausweichtrikot, oder auch drittes Trikot genannt, des für die kommende Spielzeit wird aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Farben Schwarz und Rot zusammengesetzt sein. Das legt ein Leak der für gewöhnlich gut informierten Plattform footyheadlines.com nahe.

Demnach ist das Jersey grundlegend in Schwarz gehalten und einzelne rote Rauten verlaufen quer über den Torso. Das Vereinslogo sowie das Sponsorenlogo sind in den Bildern komplett in Weiß gehalten.

Damit sind alle drei Trikots für die nächste Saison entweder offiziell veröffentlicht oder geleaked. Das Heimtrikot ist klassisch in komplett Rot gehalten, das Auswärtstrikot soll Grau sein.