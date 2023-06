FC Bayern München: Details im Poker um Kim Min-Jae aufgetaucht

Der Transfer von Kim Min-Jae zum FC Bayern gilt als weit fortgeschritten, nun sind neue Details im Poker um den Südkoreaner aufgetaucht.

WAS IST PASSIERT? Die Verpflichtung des FC Bayern von Kim Min-Jae nimmt weiter Formen an. RMC hat nun die Details des Münchner Angebots an die SSC Neapel öffentlich gemacht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach würden die Bayern den Innenverteidiger mit einem Fünfjahresvertrag und einem jährlichen Gehalt von 17 Millionen Euro brutto locken. Dem Berater des Südkoreaners soll eine Vermittlungsprovision von 15 Millionen Euro winken.

Zudem belaufe sich die Ausstiegsklausel auf 47 Millionen Euro und nicht wie zunächst angenommen auf 50 Millionen Euro. Diese soll allerdings nur noch bis zur zweiten Woche im Juli gelten.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Bayern befindet sich dem Vernehmen nach in der Pole Position im Tauziehen um Kim, an dem auch Manchester United und Newcastle United interessiert sein sollen. Der 26-Jährige soll die Lücke für die voraussichtlichen Abgänge von Lucas Hernández und Benjamin Pavard stopfen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 49-fache südkoreanische Nationalspieler entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einem Top-Innenverteidiger und stand für Neapel in 45 Spielen auf dem Feld und erzielte zwei Tore und zwei Vorlagen.