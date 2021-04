FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live: Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München heute Abend Bayer Leverkusen. Goal begleitet das Spitzenspiel im LIVE-TICKER.

Der FC Bayern München hat in der englischen Bundesliga-Woche mit Bayer Leverkusen eine Wundertüte zu Gast in der Allianz Arena. Das Spiel des 30. Spieltags beginnt heute um 20.30 Uhr.

Die Münchner sind mittlerweile auch aus der Champions Leagus ausgeschieden, womit nur noch der Bundesliga-Titel als Ziel verbleibt. Vor dem Spieltag hat der FCB allerdings schon sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig. Mit einem Sieg gegen Leverkusen und vier verbleibenden Spielen wäre der Meistertitel schon fast unter Dach und Fach.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen, alle Möglichkeiten stehen Euch heute offen. Goal begleitet die vollen 90 Minuten in diesem Artikel hier im TICKER.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba, Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting Aufstellung B04 Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Aranguiz, Sinkgraven, Diaby, Bailey - Schick Gelbe Karten -

vor Beginn | Geleitet wird die Begegnung heute von Guido Winkmann, an den Seitenlinien unterstützen ihn Christian Bandurski und Arno Blos. Vierter Offizieller ist Martin Petersen. An den Video-Monitoren sitzt heute Bibiana Steinhaus-Webb.

vor Beginn | Wolf gibt sich vor dem Duell gegen die Münchner kämpferisch, hofft auf ein ähnlich ausgeglichenes Spiel wie in der Hinrunde: "Es sind nur noch fünf Spiele, und wir brauchen weiterhin Punkte. Wir müssen morgen Abend alles reinlegen und einhundert Prozent geben. Ein Spiel gegen den FC Bayern gibt einen extra Kick, da ist man bereit, über Grenzen zu gehen."

vor Beginn | Um die Meisterschaft schon am Wochenende feiern zu können, brauchen die Münchner wie im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen aber einen Sieg. Unter Hannes Wolf ist die Werkself in zwei Spielen noch ungeschlagen, nach einem Sieg zum Auftakt gegen Schalke gab es am Wochenende gegen den 1. FC Köln den zweiten Sieg in drei Spielen unter dem ehemaligen Stuttgarter Coach. Bayer hat dadurch Platz 6 gefestigt, steht derzeit vier Zähler vor Platz 7 und liegt nur sechs Punkte hinter der direkten Champions-League-Qualifikation.

vor Beginn | In der Pressekonferenz vor dem Spiel fand Flick dann versöhnliche Worte, nachdem der Vorstand seinen Alleingang vor den TV-Kameras öffentlich missbiligt hatte: "Wir müssen zuerst unsere Hausaufgaben machen und Meister werden. Das ist unsere Pflicht. Der fünfte Stern auf dem Trikot ist unser Ziel und dann können wir auch feiern. Ich bin dem Verein sehr dankbar. Ich hatte hier eine tolle und erfolgreiche Zeit. Und Erfolg hat man nur gemeinsam. Das kann man dann auch gemeinsam feiern. Wir haben Herausragendes in den letzten Jahren geleistet."

vor Beginn | Nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain haben die Bayern in der Liga wieder zurück in die Spur gefunden. Einzig ein paar defensive Unaufmerksamkeiten beim Rekordmeister sorgten dafür, dass es beim 3:2 in Wolfsburg bis in die Schlussphase spannend blieb. Nach dem Spiel ließ Trainer Hansi Flick dann die nächste Bombe platzen: Er wird im Sommer als Trainer der Münchner aufhören und bittet um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags.

vor Beginn | Die Meisterschaft scheint fünf Spieltage vor Schluss nur noch Formsache - und glaubt man den Worten von Vorstand Karl-Heinz Rummennigge, dann dürften die Bayern auch künftig in der Bundesliga ihre Spiele austragen. Heute gibts im Spitzenduell mit Bayer Leverkusen erstmal Abwechslung vom Super-League-Drama. Auf gehts!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 30. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba, Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting

Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Aranguiz, Sinkgraven, Diaby, Bailey - Schick

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bayer 04 Leverkusen könnte gegen den FC Bayern München als erstes die Marke von 50 Bundesliga-Niederlagen gegen einen Gegner erreichen – die Münchner sind das einzige Team, gegen welches die Werkself über die Hälfte seiner BL-Spiele verlor (59 Prozent, 49 von 83).

Nach zuvor sechs Bundesliga-Heimsiegen in Folge gegen Bayer 04 Leverkusen kassierte der FC Bayern im November 2019 eine 1:2-Niederlage gegen die Werkself – es war die erste Niederlage von Hansi Flick als Cheftrainer des FC Bayern.

Seit einem 0:1 im Oktober 1989 traf der FC Bayern in jedem seiner 30 Bundesliga-Heimspiele gegen Bayer 04 Leverkusen – nur gegen den VfB Stuttgart (31 Spiele bis 1998) und den Hamburger SV (aktuell 39 Spiele) hatten die Münchner in ihrer BL-Historie zu Hause längere Trefferserien.

Der FC Bayern München baute durch den 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg seinen Vorsprung auf RB Leipzig wieder auf sieben Punkte aus – so einen großen Vorsprung verspielte zu solch einem späten Saisonzeitpunkt noch kein Bundesliga-Team seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

Bayer 04 Leverkusen hat durch den 3:0-Erfolg gegen Köln nur noch sechs Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. In der Saison 2018/19 lag Leverkusen nach 29 Spieltagen sogar sieben Punkte hinter den CL-Rängen – damals wurde die Werkself am Ende noch Vierter und qualifizierte sich für die Königsklasse.

Der FC Bayern München hat mit 42 Partien die längste aktive Trefferserie der Bundesliga. Nur von April 2012 bis März 2014 trafen die Münchner in mehr Spielen in Folge (damals 65, Bundesligarekord).

Bayer 04 Leverkusen spielte zuletzt zweimal in Folge zu Null und könnte mit einer Weißen Weste gegen den FC Bayern München die längste Serie ohne Gegentor in der Bundesliga seit dem Frühjahr 2016 feiern (damals fünf, Vereinsrekord).

Der FC Bayern München ließ in 29 Bundesliga-Spielen 38 Gegentore zu, so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 1991/92 (damals 43), als der FCB zum bislang letzten Mal eine BL-Saison außerhalb der Top sechs beendete (damals Zehnter).

Hannes Wolf holte in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen mit Bayer 04 Leverkusen sieben Punkte (zwei Siege, ein Remis) – der letzte Leverkusen-Trainer, dem dies gelang, war Roger Schmidt 2014/15 (ebenfalls sieben Punkte).

Hansi Flick sammelte in 53 Bundesliga-Spielen als Trainer des FC Bayern im Schnitt 2,49 Punkte pro Partie – in der Bundesliga-Historie wird diese Ausbeute bei mindestens zwei Spielen nur von Pep Guardiola übertroffen (2,52 Punkte/Spiel in 102 Partien).

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bayern München gleicht auf der Zielgeraden der Saison einem Pulverfass. Der offene Machtkampf zwischen Trainer Hansi Flick und den Bossen zerreißt den Rekordmeister.

München (SID) Hansi Flick hatte keine Lust, eine weitere Lunte an das Pulverfass FC Bayern zu legen. "Ich bin dem Verein sehr dankbar", betonte der Trainer ungeachtet des eskalierten Machtkampfes mit seinen Bossen, der den deutschen Fußball-Rekordmeister auf der Saison-Zielgeraden zu zerreißen droht.

Doch Flick klang nun plötzlich versöhnlich. "Ich hatte und habe hier ein tolle, erfolgreiche Zeit", sagte er am Montag, "und Erfolg hat man immer gemeinsam, nicht alleine. Das ist immer mein Credo." Sollte er sich im Sommer wie erhofft mit der neunten Meisterschaft in Folge und dem damit verbundenen fünften Stern fürs Bayern-Trikot verabschieden, "können wir alle gemeinsam feiern", meinte er.

Alle! Gemeinsam! Also auch Flick mit seinem Dauer-Rivale Hasan Salihamidzic und dem restlichen Vorstand, der ihm am Sonntag noch öffentlich eine Rüge erteilt hatte. Dazu, erklärte der Coach bei seiner Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) mit beschwichtigendem Tonfall, "gibt es nichts mehr von mir zu sagen".

Dass er am vergangenen Samstag in Wolfsburg entgegen der internen Absprache mit seinem Wunsch nach Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrags vor jede Kamera getreten war, sei "eine spontane Sache" gewesen. Der einzige Grund dafür war laut Flick, dass seine Spieler von ihm persönlich von der bevorstehenden Trennung erfahren sollten. Er habe es getan, ergänzte er, "damit ich nicht länger rumeiere". Und jetzt wolle er bitte nur noch sportliche Fragen beantworten.

Dabei fordern nicht nur die Bayern-Fans dringend weitere Antworten. Kommen die Bayern Flicks Bitte um Vertragsauflösung nach? Wie weit ist der Rekordmeister in seinem Bemühen, Julian Nagelsmann von RB Leipzig als Nachfolger zu holen? Und wann gibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Verpflichtung Flicks als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw bekannt?

Die Bayern-Bosse halten sich ebenso bedeckt wie Nagelsmann und der Verband. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den früheren Weltmeister-Assistenten Flick zwar längst als Wunschkandidaten für das Löw-Erbe ab Sommer ausgemacht, will das ohnehin brüchige Verhältnis zum FC Bayern aber nicht zusätzlich belasten. Das wäre der Fall, wenn der Eindruck entstünde, Flick habe seinen Abschied nur deshalb forciert, weil er sich mit Bierhoff längst geeinigt hat.

In Flicks Assistent Miroslav Klose wird ein weiterer Münchner bei der Nationalmannschaft gehandelt. Der über die Bayern ebenfalls verärgerte DFB-Rekordtorschütze könnte seinem Chef zum Verband folgen, heißt es. Es habe ihn "nachdenklich" gemacht, sagte Klose kicker und Bild, "wie hier gerade miteinander kommuniziert wird".

Er vermisse den "Respekt voreinander". Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hätten den Klub "zu einem Weltverein gemacht, weil es ihnen immer um den FC Bayern ging - und nicht um persönliche Eitelkeiten". Inzwischen ist das offenbar anders.

Ob sich Nagelsmann das antun möchte? Erste Gespräche zwischen den jeweiligen Klubverantwortlichen soll es bereits gegeben haben. Und auch wenn der Coach beteuerte, er kenne die Pläne der Bayern nicht, ließ er doch durchblicken, dass er sich für geeignet hält. Er sei ein Typ, führte er aus, "der immer die Meinung des Klubs für wichtiger hält als die des Trainers". Auch in Transferfragen.

Das dürften die Münchner Bosse gerne gehört haben, war dies bei Flick doch einer der Gründe für die Eskalation. Eine vorzeitige Trennung noch in dieser Saison ist aber nicht angedacht. Auch Flick sieht es als seine "Pflicht" an, wenigstens noch die Meisterschaft einzufahren.

Gegen Leverkusen kann er wieder auf Nationalspieler Leon Goretzka bauen. Auch Weltfußballer Robert Lewandowski mache "einen hervorragenden Eindruck", dürfte aber erst am Samstag in Mainz dabei sein. Dort könnte Flick sein Abschiedsgeschenk fünften Stern bereits perfekt machen.

