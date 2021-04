Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga ist der FC Bayern München am Dienstag gegen Bayer Leverkusen gefordert. Goal verrät Euch, wo die Begegnung übertragen wird.

Der FC Bayern München nähert sich mit großen Schritten der neunten Meisterschaft in Folge. In der Tabelle liegt der deutsche Rekordmeister aktuell sieben Punkte vor RB Leipzig. Kann der Vorsprung gegen Bayer Leverkusen ausgebaut werden? Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Während RB Leipzig am Freitag nicht über ein 0:0 gegen die TSG Hoffenheim hinausgekommen ist, hat der FC Bayern einen 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg eingefahren und den Verfolger dadurch auf Distanz gehalten. Bayer Leverkusen siegte im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln mit 3:0.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem liefern wir Euch hier die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Bayer Leverkusen Datum Dienstag, 20. April 2021 | 20.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Die Bundesliga ist bereits seit Jahren ausschließlich im Pay-TV zu sehen, und daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. Für das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen müsst Ihr somit ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Der Streamingdienst DAZN hat sich die TV-Rechte für die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga gesichert. Um die Begegnungen der englischen Woche live sehen zu können, seid Ihr mit Sky allerdings auf den größten Rechteinhaber der Bundesliga angewiesen.

Ab 17.30 Uhr könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichte zur früheren Begegnung, 1. FC Köln gegen RB Leipzig, ansehen. Im Anschluss wird dort auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen in der Konferenz übertragen.

Wenn Ihr die Begegnung im Einzelspiel erleben möchtet, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD umschalten. Den tipico Countdown wird es am Dienstag leider nicht geben, die Übertragung beginnt erst fünf Minuten vor Anstoß. Als Kommentator ist am Abend Wolff Fuss im Einsatz.

Um die entsprechenden Sender auf Eurem Fernseher empfangen zu können, müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Über die Webseite des TV-Senders könnt Ihr das Bundesliga-Paket von Sky für 25 Euro monatlich buchen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM?

Solltet Ihr am Dienstag keinen Fernseher in Reichweite haben, müsst Ihr nicht auf die Bundesliga verzichten. Neben der TV-Übertragung gibt es auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Alle Sky-Kunden können diesen sogar ohne zusätzliche Kosten ansehen: Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine Kundennummer und eine persönliche Login-PIN erhalten, mit denen Ihr Euch beim Streamingdienst Sky Go anmelden könnt.

Sollte ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommen, lohnt sich ein Blick auf Sky Ticket, das sich im Gegensatz zu den TV-Paketen monatlich kündigen lässt. Für das Supersport-Ticket zahlen Neukunden im Monatsabo 29,99 Euro, im Jahresabo 19,99 Euro monatlich.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Die Aufstellung in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 19.30 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Die Bundesliga im LIVE-TICKER erleben

Die TV-Übertragung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen live zu erleben. Goal hat zu allen Spielen der Bundesliga einen kostenlosen LIVE-TICKER für Euch im Angebot.

Wir beginnen schon eine halbe Stunde vor Anstoß mit den Vorberichten und liefern Euch alle wichtigen Informationen rund um die Bundesliga. Während der Begegnung erhaltet Ihr von uns schnelle, detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

