Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell heute

Am 5. Spieltag der Champions League ist der FC Bayern München zu Gast bei Dynamo Kiew. Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 23. November, um 18.45 Uhr im Olympiastadion in Kiew.

Im Vorfeld der Begegnung stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen Kiew-Trainer Mircea Lucescu und Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Dynamo Kiew gegen den FC Bayern München: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute live: Die CL-Partie auf einen Blick

Duell Dynamo Kiew - FC Bayern München Datum Dienstag, 23. November 2021 | 18.45 Uhr Stadion Olympiastadion, Kiew (Ukraine)

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute: Die Personalsituation beim FCB

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss weiterhin auf den ungeimpften Joshua Kimmich, der wegen eines Corona-Falls in seinem privaten Umfeld bereits die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg (1:2) verpasste, verzichten.

Darüber hinaus befinden sich seit Sonntag auch die mutmaßlich ungeimpften Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala und Mickael Cuisance in häuslicher Quarantäne, nachdem ein Staff-Mitglied, zu dem die genannten Spieler Kontakt hatten, positiv getestet worden war.

Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach ihren Corona-Infektionen wieder frisch aus der Quarantäne zurückgekehrt, ein Einsatz gegen Kiew kommt allerdings noch zu früh.

Da auch der gelbgesperrte Dayot Upamecano nicht zur Verfügung steht, wird Tanguy Nianzou neben Lucas Hernandez in die Innenverteidigung rücken. Denkbar wäre auch eine Dreierkette, die dann durch Benjamin Pavard komplettiert würde.

Angesichts der zahlreichen Ausfälle sowie der geringen sportlichen Bedeutung der Partie - der FC Bayern hat sich bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert - könnte Nagelsmann einige Änderungen an seiner Startelf vornehmen.

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Die mögliche FCB-Aufstellung

So könnte der FCB am Dienstagabend auflaufen:

Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu FC Augsburg vs. FC Bayern am 19.11.2021, 2:1

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Richards - Sabitzer, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Aufstellung zu FC Bayern vs. SC Freiburg am 6.11.2021, 2:1

Die Bayern-Startelf: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Aufstellung zu FC Bayern vs. Benfica am 2.11.2021, 5:2

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Sane, Coman - Lewandowski

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München: Die mögliche Kiew-Aufstellung

So könnte Dynamo Kiew gegen den FC Bayern auflaufen:

Bushchan - Kedziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Shaparenko, Buyalskyi, de Pena - Sydorchuk, Tsygankov - Garmash

Підтримайте «Динамо» у матчі з «Баварією» 🙌



Вже найближчого вівторка, 23 листопада, «біло-сині» прийматимуть мюнхенську «Баварію» ⚡️



Квитки на гру #ДинамоБаварія 🎫 ⤵️https://t.co/3NdPDT9rGw pic.twitter.com/gdIsgYFd4b — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 20, 2021

Dynamo Kiew vs. FC Bayern München heute: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern ereignete sich am 29. September - dabei setzte sich der deutsche Rekordmeister souverän mit 5:0 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

FC Bayern: Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Dynamo Kiew: Bushchan - Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko - Tsygankov, Shaparenko, Sydorchuk, Andriyevski, de Pena - Garmash