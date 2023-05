Rocksänger Campino will Jürgen Klopp zu Fortuna Düsseldorf locken

Kurioses Angebot für Jürgen Klopp: Sein Kumpel Campino schlägt dem Liverpool-Coach ein Engagement in Düsseldorf vor.

WAS IST PASSIERT? Campino, der eingefleischte Fan von Englands Traditionsklub FC Liverpool, lässt nicht locker und möchte sich einen großen Traum erfüllen. Der Frontmann der Toten Hosen will Star-Trainer Jürgen Klopp von der Anfield Road zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf locken.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bearbeite ihn, dass er einen Zweitliga-Club übernimmt", sagte der Sänger der Düsseldorfer Band der Düsseldorfer Rheinischen Post. Und mit Blick auf die Vereinsfarben von Fortuna ergänzte er: "Wenn Jürgen Rot-Weiß trägt, wäre das doch auch schön."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Ex-Dortmund- und Mainz-Coach Klopp und Campino kennen sich gut. Auf die Frage, ob er bei dem Verschleiß bei Meister FC Bayern nicht Sorge habe, dass Klopp demnächst Trainer in München werde, meinte der 60-jährige Campino: "Das glaube ich auf keinen Fall. Warum sollte er die Rangleiter wieder runterklettern?" Weltweit gesehen sei die Premier League ganz anders aufgestellt als die Bundesliga: "Außerdem hat Jürgen Dortmund immer noch in seiner Seele."