FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:1

Der FC Bayern München hat im heutigen Montagsspiel der Bundesliga Arminia Bielefeld zu Gast. Goal begleitet die Begegnung jetzt im LIVE-TICKER.

Montagabend in der Bundesliga, es steht seit langem auch mal wieder eine Partie auf dem Programm. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München muss in der heimischen Allianz Arena gegen Arminia Bielefeld ran. Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff zum Abschluss des 21. Spieltags.

Die Bayern führen die Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse schon wieder mit großem Vorsprung an. Mit einem Heimsieg könnte man RB Leipzig wieder auf sieben Zähler enteilen. Bielefeld hingegen könnte mit einem Dreier die Hertha auf den Abstiegsrelegationsplatz hieven, derzeit haben die Arminen 17 Punkte auf dem Konto.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER in diesem Artikel nachlesen oder aber live bei DAZN mit dabei sein. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung der vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld 1. Halbzeit - 0:1 Tore 0:1 Vlap (9.) Aufstellung FC Bayern Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Sane, Coman - Lewandowski, Choupo-Moting Aufstellung Bielefeld Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Kunze - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

27. | Weiter gehts und das mit einem Bielefeld-Vorstoß: Kunze klaut Alaba im Mittelfeld den Ball, spielt dann kurz auf Vlap. Aus 22 Metern versucht sich der aber nochmal in einem Zuspiel auf Klos, was Süler aber ahnt und verhindert.

25. | Nochmal eine kurze Spielpause, das Greenkeeper-Team ist wieder im Einsatz und räumt den Schnee weg.

23. | Doan und Brunner doppeln Davies auf der rechten Bielefeld-Seite, der zusammen mit dem rutschigen Untergrund so kaum Geschwindigkeit aufnehmen kann.

21. | Starker Diagonalball von Tolisso über 40 Meter raus auf die rechte Seite zu Sane. Der zieht kurz nach innen, schlägt dann die Flanke in Ortegas Arme - Lewandowski läuft ins Leere.

20. | Bielefeld steht defensiv stabil, geht zudem kein Risiko ein. Wenn sich keine Anspielstation in den Halbräumen ergibt, folgt stehts zunächst der Rückpass auf Torwart Ortega.

17. | Bis auf den Gegentreffer haben die Bayern freilich viel Ballbesitz, was bei den jetzigen Verhältnissen aber gar nicht mal von großem Vorteil sein muss. Ein gepflegtes Aufbauspiel ist bei dieser Witterung kaum möglich.

16. | Auch das Spielgerät ist neu: Statt mit dem herkömmlichen weißen Ball wird jetzt mit einem orangefarbenen Ball gekickt.

14. | Und jetzt hat der Greenkeeper seinen großen Auftritt: Weil der Schnee immer stärker wird und das Spielfeld mittlerweile komplett weiß ist, kommt jetzt die Schneeschippe zum Einsatz. Zumindest die Grundlinien werden einmal kurz freigemacht.

11. | Das ist mal eine Bundesliga-Premiere, wie man sie sich vorstellt: Am Deadline Day kam Vlap aus Belgien vom RSC Anderlecht, für heute hatte ihn DSC-Trainer Uwe Neuhaus das erste Mal aufgestellt.

TOOOR! FC Bayern München - Arminia Bielefeld 0:1 | Torschütze: Vlap

9. | Toooooooor! Bayern München - ARMINIA BIELEFELD 0:1. Was eine Lücke! Bielefelds Vlap wird an der Strafraumgrenze von Prietl kurz angespielt und ist für einen Moment völlig frei, weil sowohl Sarr als auch Süle zu weit weg stehen. Vlap nutzt den Moment für sich und schweißt den Ball unbedrängt aus 15 Metern ins linke Eck!

9. | Minütlich wird das Spielfeld hier übrigens weißer. Es schneit in der bayerischen Landeshauptstadt und die Rasenheizung der Münchner kommt da wohl nicht richtig mit.

7. | Coman wird nahe der Grundlinie von Brunner gelegt - Freistoß für die Bayern, der von Sane in den Sechzehner geschlagen wird, dort aber keinen Abnehmer findet.

6. | Doan gegen Davies - ein Duell, das vor allem in Sachen Geschwindigkeit spannend werden dürfte. Das erste Kräftemäßen entscheidet der Kanadier für sich.

5. | Der erste Abschluss: Choupo-Moting, der die Müller-Rolle hinter Lewandowski einnimmt, dreht sich an der Strafraumkante auf und schießt. Ortega hat den Flachschuss aufs linke Eck aber sicher.

3. | Lewandowski tankt sich das erste Mal zentral vor dem Strafraum durch, bleibt am Bielefelder Abwehrblock dann aber doch hängen.

2. | Die Bayern traditionell in Rot, Bielefeld in Auswärts-Schwarz und sofort in der Defensive gefordert: Brunner blockt Coman am linken Flügel gut weg.

1. | Mit etwas Verspätung, weil die Bayern auf sich warten ließen, gibt Schiedsrichter Frank Willenborg das Spiel frei!

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die Mannschaften kommen aus dem Spielertunnel, gleich gehts hier los!

vor Beginn | Abseits vom Sportlichen zog FCB-Trainer Hansi Flick auf der Spieltags-PK vor allem mit seinen kritischen Aussagen zu Corona-Experten um SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Aufmerksamkeit auf sich - gefolgt von zahlreichen Retourkutschen und lautstarker Kritik seitens Medien, Fans und Dritten.

vor Beginn | Nur eingefleischte und langjährige Bayern-Fans dürften sich an das bislang einzige Bundesliga-Spiel ihrer Mannschaft an einem Montagabend erinnern: Im April 1993 gab es bei der Premiere ein 1:4 auswärts in Bremen. Bielefeld ist dagegen bereits dreimal an einem Montagabend in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen.

vor Beginn | Hinzu kommt die bayerische Heimmacht: Die Münchner sind seit 16 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen - und speziell für Aufsteiger Bielefeld: Nur eines der vergangenen 45 Spiele gegen einen Aufsteiger verlor der Rekordmeister (1:4 im Mai 2018 gegen den VfB Stuttgart).

vor Beginn | Bielefeld gegen Bayern - da hatte in der Vergangenheit meistens nur einer Grund zum Jubeln: Gegen keine andere Mannschaft kassierte die Arminia in der Bundesliga mehr Niederlagen (26) und mehr Gegentreffer (75) als gegen die Bayern.

vor Beginn | Am anderen Ende der Tabelle kämpft Bielefeld um den Klassenerhalt. Mit 17 Punkten stehen die Arminen derzeit auf dem Relegationsplatz, haben im Vergleich zum Fünfzehnten Hertha BSC aber zwei Spiele weniger absolviert.

vor Beginn | Nach dem historischen Gewinn des Sextuple - also allen nationalen und internationalen Titeln auf Klub-Ebene - geht es für die Münchner nun darum, einen entscheidenden Schritt in Richtung nächster Meisterschaft zu machen. Mit einem Heimsieg heute gegen Bielefeld könnten die Bayern wieder auf sieben Punkte Abstand auf Verfolger Leipzig davonziehen.

vor Beginn | Drei Wechsel auch bei den Gästen aus Ostwestfalen nach der zurückliegenden 1:3-Niederlage in Köln: Trainer Uwe Neuhaus bringt mit Voglsammer für Schipplock mehr Tempo für die Offensive. Zudem starten Vlap und Prietl für Yabo und Hartel.

vor Beginn | Arminia Bielefeld läuft ebenfalls in der taktischen Grundordnung des 4-2-3-1-Systems auf, mit folgender Besetzung: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos.

vor Beginn | Nach den Reisestrapazen und eng aufeinanderfolgenden Spielen in den vergangenen Tagen war es zu erwarten, dass FCB-Trainer Hansi Flick, die ein oder andere Änderung in der Startelf vornimmt. Im Vergleich zum Klub-WM-Finale gegen Tiges am Donnerstag sind es nun aber "nur" drei Wechsel: Sarr, Tolisso und Choup-Moting spielen für Pavard, Kimmich und Gnabry.

vor Beginn | Zunächst ein Blick aufs Personal! Die Bayern starten im 4-2-3-1 mit: Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Sane, Choup-Moting, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 21. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld.

Bild: Getty Images

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Trainer Hansi Flick von Klub-Weltmeister Bayern München bringt im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld drei frische Kräfte. Im Vergleich zum Finalsieg gegen den mexikanischen Klub Tigres UANL (1:0) rücken Eric Maxim Choupo-Moting, Corentin Tolisso und Bouna Sarr in die Startelf. Eine Pause bekommen dagegen Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich und Außenverteidiger Benjamin Pavard. Serge Gnabry fehlt wegen seines Muskelfaserrisses.

Der Nationalspieler ist einer von gleich acht Ausfällen der Bayern. Kurzfristig passen musste Douglas Costa. Der Außenstürmer hat sich im Training einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zugezogen und fällt nach Klub-Angaben "vorerst" aus.

Thomas Müller ist wegen seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne, die vom Virus genesenen Leon Goretzka und Javi Martinez sind noch nicht wieder dabei. Jerome Boateng fehlt aus privaten Gründen, Alexander Nübel (Syndesmoseanriss) und Tanguy Nianzou (Muskelbündelriss) sind ebenfalls verletzt. (SID)

Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Tolisso, Alaba - Sane, Coman - Lewandowski, Choupo-Moting

Aufstellung Arminia Bielefeld:

Bei Aufsteiger Bielefeld debütiert Michel Vlap. Der Offensivspieler war auf den letzten Drücker vom RSC Anderlecht ausgeliehen worden.

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Kunze - Doan, Vlap, Voglsammer - Klos

So starten wir heute gegen den @FCBayern!

Andreas Voglsammer und Manuel Prietl stehen nach überstandenen Verletzungen wieder in der Startelf, mit @Michelvlap startet ein Neuzugang.

Auf geht's Arminen!#immerdabei #FCBDSC pic.twitter.com/vj3zhcJFEb — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 15, 2021

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen kein anderes Team kassierte Arminia Bielefeld in seiner Bundesliga-Historie so viele Niederlagen (26) und Gegentore (75) wie gegen den FC Bayern.

Bielefeld gewann nur eines der 18 Pflichtspiele auswärts beim FC Bayern (zwei Remis, 15 Niederlagen): mit 4:0 im März 1979. Die letzten neun Bundesliga-Gastspiele wurden alle verloren – nur in Bremen hatte Bielefeld in seiner BL-Historie von 1971 bis 2000 eine längere Niederlagenserie (zehn Spiele).

Erst zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Historie tritt der FC Bayern an einem Montag zu seinem BL-Spiel an – im April 1993 gab es bei der Premiere ein 1:4 auswärts bei Werder Bremen. Für Bielefeld ist es das dritte Mal – im September 1997 spielten sie bereits ein Montagsspiel in München (0:1 bei 1860 München).

Arminia Bielefeld kassierte in seinen letzten zwei Bundesliga-Spielen acht Gegentore und somit doppelt so viele wie in den sieben Spielen zuvor. Vier dieser acht Gegentore kassierte Arminia in der ersten halben Stunde, gesamt 2020/21 schon 13 – Ligahöchstwert (mit Köln).

Arminia Bielefeld erzielte in 19 Bundesliga-Spielen dieser Saison erst 15 Tore, geteilter Liga-Tiefstwert mit Schalke 04 (20 Spiele). Bielefeld selbst hatte zuvor nur 1999/00 so wenige Tore (14 nach 19 Spielen). Ligaweit stiegen die letzten vier Teams mit einer so schwachen Offensiv-Ausbeute nach 19 Partien am Saisonende alle ab.

Der FC Bayern verlor nur eines der letzten 45 Bundesliga-Spiele gegen einen Aufsteiger (42 Siege, zwei Remis): mit 1:4 gegen den VfB Stuttgart im Mai 2018, als die Meisterschaft vor dem letzten Spieltag bereits feststand.

Der FC Bayern München ist seit 19 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (16 Siege, drei Remis), zuletzt blieb der FCB zwischen März 2016 und April 2018 so lange zu Hause ohne Niederlage (damals 38 Spiele).

Nachdem der FC Bayern München zuvor elf Bundesligaspiele ohne Weiße Weste blieb, ließ der FCB nur ein Tor in den letzten 4 BL-Spielen zu. Insgesamt sind es mit fünf Weißen Westen nach 20 Spielen aber so wenige wie zuletzt 2008/09 (damals drei).

Der FC Bayern München schoss bereits 58 Tore in den ersten 20 Bundesligaspielen dieser Saison, nur zwei Teams in der BL-Historie trafen in den ersten 20 Saisonspielen öfter: Hamburger SV 1981/82 und Werder Bremen 1984/85 (je 59).

Zum fünften Mal in seiner Karriere ist FC Bayerns Thomas Müller sowohl bei Toren als auch bei Torvorlagen innerhalb einer Bundesligasaison zweistellig (aktuell je zehn). Seit detaillierter Datenerfassung (2004/05) gelang dies keinem anderen Spieler so oft.

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga wird heute der 21. Spieltag abgerundet, der FC Bayern München empfängt den Aufsteiger aus Bielefeld. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Sonderrolle? Hansi Flick platzt angesichts der Kritik am Katar-Trip von Bayern München der Kragen. Der Trainer attackiert vor dem Heimspiel gegen Bielefeld die Politik und "sogenannte Experten".

München (SID) Hansi Flick scherzte gut gelaunt über das "Faschingsoutfit" von Thomas Müller, doch beim Namen Karl Lauterbach platzte dem Trainer von Bayern München plötzlich der Kragen. Statt ewig Kritik an der Sonderrolle des Fußballs zu üben, sollten sich die Politik und "sogenannte Experten" wie der SPD-Mann jetzt doch bitte endlich mal "zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sieht", schimpfte Flick: "Das ist aktuell zu wenig."

Der Münchner Erfolgscoach redete sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr/DAZN) regelrecht in Rage. Er habe das Gefühl, "dass jeder aus der Situation seinen Profit schlagen will und darauf schaut: Wie kann er bei der nächsten Wahl ein paar Prozentpunkte mehr machen", führte Flick sichtlich aufgebracht aus: "Das ist weit an dem vorbei, was sie als Aufgabe haben: Gemeinsam zu arbeiten, dass es irgendwann zu einer Normalität kommt."

Angela Merkel nahm Flick bei seiner Kritik ausdrücklich aus. Die Bundeskanzlerin nehme sich "nicht zu wichtig". Es sei aber "krass", wie ihr Handeln von Experten und Politikerkollegen ohne Unterlass bewertet werde. "Da sollte man ein Miteinander finden, um den Menschen wieder Zuversicht zu geben. Das ist aktuell nicht der Fall."

Ja, sagte Flick, der Fußball genieße einen Sonderstatus. Aber allein er sei "an die 100-mal" getestet worden. Dass es dabei wie zuletzt bei der Klub-WM in Katar bei Müller zu positiven Ergebnissen kommen könne, könne bei aller Diszipliniertheit "mal vorkommen". Aber Reisen wie jene in die Wüste seien "unser Job, unser Business, eine Sache, die wir machen müssen".

Kritik daran wie von Lauterbach könne er nicht nachvollziehen: "Der Herr Lauterbach hat immer zu allem einen Kommentar abzugeben. Wenn ich nicht in der Verantwortung stehe und mir nur das Ergebnis anschaue, kann ich das immer leicht bewerten", echauffierte sich Flick.

Sein Ausbruch wirkte nicht kalkuliert, vielmehr schien bei Flick lange Aufgestautes auszubrechen. Grundsätzlich hatte er vor der Rückkehr in den grauen Ligaalltag nach dem historischen "Sixpack" gute Laune. Er witzelte über Spätheimkehrer Müller und dessen Ganzkörperanzug ebenso wie dessen Quarantäne: "Ich kann mir Thomas in Isolation gar nicht vorstellen. Er ist ein Mensch, der gerne und viel kommuniziert."

Deshalb schaltete Flick seinen Wortführer am Sonntag auch per Video zur Teamsitzung zu. Müller war dabei längst nicht der einzige Profi, der nicht selbst zugegen sein konnte. Gleich sieben Spieler werden gegen Bielefeld fehlen. Darunter sind Leon Goretzka (Wade) und Javi Martinez (nach Corona) ebenso wie Serge Gnabry (Muskelfaserriss) und Jerome Boateng (private Gründe).

Neu hinzu kommt neben Dayot Upamecano (RB Leipzig) zur neuen Saison wohl auch Omar Richards vom englischen Zweitligisten FC Reading. Laut kicker wechselt der 23-jährige Linksverteidiger ablösefrei an die Isar. Flick aber wollte noch nicht zu viele Worte über die fernere Zukunft verlieren.

"Wie hat ein bekannter Torhüter gesagt? Es geht weiter, immer weiter. So ist auch die Devise bei uns", betonte er in Anlehnung an einen berühmten Satz des früheren Bayern-Kapitäns Oliver Kahn. Die Belastung ist hoch, die Kritik nervt - aber auch siegen, sagte Flick, "ist unser Job".

FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live: Die möglichen Mannschaftsaufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Roca - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Voglsammer - Vlap, Klos

FC Bayern München vs. Arminia Bielefeld im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick