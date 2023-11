Leroy Sané befindet sich wohl in der besten Phase seiner Karriere beim FC Bayern. Das ruft offenbar Ex-Klub Manchester City auf den Plan.

WAS IST PASSIERT? Bei Manchester City gibt es offenbar Gedankenspiele über eine mögliche Rückholaktion von Bayern-Star Leroy Sané. Das berichtet Bild-Fußballchef Christian Falk.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben ManCity soll auch der FC Liverpool Interesse am 27-Jährigen zeigen. Sané spielte bereits von 2016 bis 2020 für die Skyblues und kam in 135 Spielen auf 39 Tore und 46 Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Allerdings hat der deutsche Rekordmeister gute Karten im Poker um den Flügelspieler, der beim FCB noch einen Vertrag bis 2025. Sané soll sich in München sehr wohlfühlen und Bayern-Sportdirektor Christoph Freund kündigte bereits Gespräche über ein neues Arbeitspapier an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der deutsche Nationalspieler zeigt in dieser Saison sehr starke Leistungen und kommt in 18 Spielen auf neun Tore und sieben Vorlagen.