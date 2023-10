Transfer-Rekord? Liverpool will angeblich Mohamed Salah mit Leroy Sané vom FC Bayern ersetzen

Liverpool ist angeblich bereit, den Transfer-Rekord des Klubs zu brechen, um Leroy Sané vom FC Bayern als Salah-Ersatz zu holen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool interessiert sich angeblich stark für Leroy Sané vom FC Bayern München. Das berichtet der Mirror. Demnach wollen die Reds mit dem deutschen Nationalspieler den möglichen Abgang von Mohamed Salah kompensieren und sind bereit, so viel wie noch nie auszugeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge ist der Abschied von Salah in Richtung Saudi-Arabien im kommenden Jahr so gut wie sicher. Bereits im vergangenen Sommer versuchte Al-Ittihad, den Ägypter in die Saudi Pro League zu locken, aber ein Deal kam nicht zustande. Al-Ittihad hatte rund 170 Millionen Euro für Salah geboten, in Liverpool rechnet man damit, dass der Klub beim folgenden Angebot noch etwas drauflegt.

Damit sollten die Reds genügend Geld haben, um auch Sané zu verpflichten. Der bisherige Transferrekord der Klopp-Truppe liegt bei rund 85 Millionen Euro, die 2018 für Virgil van Dijk fällig wurden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sané, der 2020 für angeblich 49 Millionen Euro von Manchester City zum FCB gekommen war, steht in München noch bis 2025 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der 27-Jährige auf sieben Tore in elf Pflichtspielen.