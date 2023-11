"Möglichst langfristig": Christoph Freund will drei Top-Stars an den FC Bayern binden

Drei Stars sollen langfristig beim FC Bayern bleiben. Das stellt Sportchef Christoph Freund klar.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund will Nationalspieler Leroy Sané langfristig an den Rekordmeister binden.

WAS WURDE GESAGT? "Er strotzt vor Energie. Das ist der beste Leroy Sane, den es bisher beim FC Bayern gab", sagte der Österreicher der Sport Bild: "Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen."

Auch Sanés kanadischer Teamkollege Davies, Medienberichten zufolge stark umworben vom spanischen Topklub Real Madrid, soll in München bleiben. "Ja, selbstverständlich - und zwar möglichst langfristig. Er ist ein super Junge, der früh aus Kanada zum FC Bayern kam und eine tolle Entwicklung genommen hat. Er gibt uns mit seiner Dynamik und seinem Speed eine spezielle Note."

WIE GEHT ES WEITER? Neben den Verträgen von Sane und Davies läuft auch das Arbeitspapier von Joshua Kimmich im Sommer 2025 aus - einen Termin für eine mögliche Verlängerung gibt es laut Freund aber noch nicht. "Auch bei ihm gibt es für mich keine Diskussion: Er ist seit neun Jahren im Klub, prägt den Verein mit seiner Art und Weise. Er ist ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern. 'Jo' ist ein absoluter Führungsspieler", sagte Freund.

