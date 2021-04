VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Die Übertragung der Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM

Top-Spiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München tritt heute beim VfL Wolfsburg an. Goal erklärt, wie das Spitzenduell übertragen wird.

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der VfL Wolfsburg empfängt heute den Rekordmeister FC Bayern München. Anstoß in der Volkswagen-Arena ist um 15.30 Uhr.

Für die Heimmannschaft gab es am vergangenen Wochenende einen Dämpfer im Kampf um Platz drei: 3:4 stand es am Ende gegen den direkten Verfolger Eintracht Frankfurt. Einen Punkt mehr haben die Wolfsburger (54) aktuell als die Frankfurter (53), durch die acht Punkte Vorsprung auf den Fünften BVB (46 Punkte) sollte die Qualifikation für die Champions League aber gesichert sein.

Bei den Bayern gab es am vergangenen Spieltag ebenfalls keine volle Punkteausbeute (1:1 gegen Union Berlin), man schied unter der Woche in der Champions League aus und intern gibt es wieder vermehrt Unruhen - ist das der Zeitpunkt für die Wölfe, den Meister zu überraschen?

Dritter gegen Erster - das verspricht immer wieder jede Menge Qualität und Spannung. Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live: So findet das Bundesliga-Top-Spiel heute statt

Begegnung: VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München Datum: 17. April 2021

17. April 2021 Wettbewerb: Bundesliga | 29. Spieltag

Bundesliga | 29. Spieltag Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Volkswagen-Arena

FC Bayern München beim VfL Wolfsburg im TV: Die Bundesliga im Fernsehen verfolgen

Platz drei gegen Platz eins - es ist wahrlich ein Spitzenspiel! Der VfL gehört zu den Überraschungsmannschaften der Saison, wenige hätten dem Team von Oliver Glasner vor der Saison zugetraut, bis zum Saisonende ein ernsthafter Kandidat für die Königsklassen-Qualifikation zu sein.

Die Bayern sollten also gewarnt sein - und auch die Fans, denn das wird heute alles andere als eine einfache Aufgabe. Es verwundert also nicht, dass sich viele Anhänger:innen die Begegnung anschauen wollen, aber wird die Bundesliga heute überhaupt im TV übertragen?

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Sky überträgt die Bundesliga

Gute Nachrichten für alle Fans der Bundesliga: In dieser Saison wird jedes Spiel, welches samstags um 15.30 Uhr ausgetragen wird, auch im TV übertragen! Der zuständige Fernsehsender: Sky!

Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring überträgt die meisten Spiele dieser Saison als Einzelspiel, Bayern München vs. Wolfsburg ist heute daher auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen!

Wolfsburg gegen Bayern München: So läuft die Sky-Übertragung ab

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 Sky Sport Bundesliga 2 HD

: Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar: Kai Dittmann

Wolfsburg gegen den FC Bayern im TV: So teuer ist die Bundesliga auf Sky

Dass die Bundesliga heute im TV übertragen wird, mag ja schön und gut sein, so ganz glücklich werden viele Fans dann aber doch nicht sein: Spiele auf Sky bedeuten nämlich auch immer den Griff ins digitale Portemonnaie.

Da Sky ein Bezahlfernsehsender ist, muss man naturgemäß Geld zahlen, um auf gewisse Inhalte zugreifen zu können. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Programmen findet ihr auf der Website von Sky.

Bayern, Frankfurt, Schalke: Die Konferenz heute LIVE auf Sky

Sky überträgt heute nicht nur Wolfsburg gegen Bayern im Einzelspiel, auch die Konferenz fällt heute in den Zuständigkeitsbereich des Pay-TV-Senders. So wird diese heute ablaufen:

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Beginn der Übertragungen : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderation : Esther Sedlaczek

: Esther Sedlaczek Experte : Dieter Hamann

: Dieter Hamann Gezeigte Übertragungen : VfL Wolfsburg - FC Bayern München Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart FC Augsburg - Arminia Bielefeld SC Freiburg - FC Schalke 04

:

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Sky überträgt die Bundesliga heute im TV - das ist ja schön und gut. Aber wie können Fans das Spiel verfolgen, die keinen Fernseher zu Hause haben, sondern auf moderne LIVE-STREAMS angewiesen sind?

Auch diese Anhänger:innen müssen sich keine Sorgen machen, es gibt genug Mittel und Wege! Sky hat gleich zwei Plattformen veröffentlicht, mit denen man das TV-Programm auch im Internet streamen kann!

Kostenlos Bundesliga streamen: Sky Go für alle Sky-Kund:innen

Fangen wir mit Sky Go an: Hiermit könnt ihr auf alle Inhalte zugreifen, die auch durch euer gebuchtes Paket freigeschaltet sind! Dabei ist Sky Go kostenlos - ihr müsst also nicht mehr bezahlen, als euer Abonnement eh schon gekostet hat!

Um Sky Go benutzen zu können, könnt ihr die Seite im Browser aufsuchen oder ihr benutzt auf euren mobilen Geräten (Tablet, Smartphone) die App. Diese ist kostenlos und unter anderem im PlayStore und App Store zu finden.

Flexibles Sky-Abonnement: Sky Ticket macht's möglich!

Die Alternative: Sky Ticket: Dieses ist zwar, anders als Sky Go, nicht kostenlos, aber trotzdem eine Überlegung wert. Gerade wenn ihr noch kein Sky-Kunde seid und nicht vorhabt, dies langfristig zu werden, sollte Sky Ticket für euch interessant werden.

Mit dem Ticket bleibt ihr nämlich flexibel: Ihr bucht kein Abonnement, welches euch monatelang oder gar jahrelang bindet, sondern könnt monatlich kündigen. Die kostenlose App gibt es ebenfalls im Play Store und App Store.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München heute LIVE verfolgen: Der Goal-LIVE-TICKER

Ihr habt heute keine Gelegenheit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, oder seid nicht bereit, viel Geld dafür auszugeben? Verständlich, und natürlich kommen wir auch da zur Hilfe!

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr stets auf dem aktuellen Stand! Sei es Chancen, Karten, Wechsel und natürlich auch Tore - hier wird alles genau erklärt und mit Hintergrundwissen gespickt. Hier entlang!

FC Bayern München beim VfL Wolfsburg: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN!

Der Goal-LIVE-TICKER ist ja schön und gut, aber so ganz können Buchstaben die Szenen auf dem Rasen nicht ersetzen? Verständlich, deswegen bietet sich Folgendes besonders an: die Highlights auf DAZN!

DAZN bietet zu jedem Bundesligaspiel die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform an! Ihr könnt euch also die besten Szenen bereits gegen 18 Uhr anschauen!

Dabei ist DAZN auch noch kostenlos verfügbar, sofern ihr euren unverbindlichen Probemonat einsetzt! Alternativ könnt ihr die Highlights auf dem YouTube-Kanal von DAZN sehen, allerdings müsst ihr dafür bis zur Nacht auf Montag warten.

Die Aufstellungen in der Bundesliga: So laufen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg auf

Eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig noch einmal in diesen Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: So wird die Bundesliga heute LIVE übertragen