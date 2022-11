FC Bayern: Sadio Mané verpasst Weltmeisterschaft mit Senegal komplett

Hiobsbotschaft bei der senegalesischen Nationalmannschaft: Leistungsträger Sadio Mané wird bei der WM nicht mit von der Partie sein.

WAS IST PASSIERT? Sadio Mané wird die gesamte Weltmeisterschaft verpassen. Das gaben Vertreter des senegalesischen Verbandes auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt. Demnach sei die Verletzung, ein Sehnenanriss, schlimmer als zunächst angenommen und ein Einsatz in Katar käme definitiv nicht infrage.

WAS WURDE GESAGT? Ein MRT habe am Donnerstag ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben", wird Teamarzt Manuel Afonso in der Mitteilung zitiert. Abdoulaye Sow, Vizepräsident des Verbandes, hatte zuvor mit einer positiven Entwicklung und einer Rückkehr Manés im Laufe des Turniers gerechnet und gesagt: "Sadio ist verletzt, man muss damit umgehen und nicht zu viel jammern. Wir müssen uns auf die ersten Spiele ohne Sadio konzentrieren und ohne Sadio gewinnen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 30-jährige Mané hat sich beim Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen Werder Bremen (6:1) einen Sehnenanriss zugezogen, war aber dennoch für den WM-Kader Senegals nominiert worden. Der Angreifer ist nicht nur Afrikas Fußballer des Jahres, sondern auch der absolute Leistungsträger seines Heimatlandes. In der Gruppe A spielt Senegal am 21. November gegen die Niederlande, anschließend trifft man auf Katar und Ecuador.