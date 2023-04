Prügelei in Bayern-Kabine: Hat Sadio Mané Leroy Sané ins Gesicht geschlagen?

Nach der Pleite der Bayern bei ManCity soll es wohl zum Eklat zwischen Sadio Mané und Leroy Sané gekommen sein - inklusive Schlag ins Gesicht.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Spiel gegen Manchester City ist es offenbar zu einem Eklat innerhalb der Mannschaft des FC Bayern gekommen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, gab es angeblich eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bayern-Spielern in den Katakomben des Etihad-Stadions.



Dem Bericht zufolge soll Sadio Mané nach der 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegenüber seinem Mitspieler Leroy Sané handgreiflich geworden sein und diesem ins Gesicht geschlagen haben.



WAS IST DER HINTERGRUND? Auslöser des Streits soll die Szene in der 83. Minute sein, als sich Sané bei dem Sommer-Neuzugang (32 Millionen Euro, FC Liverpool) beschwert hatte. Mané hatte sich für einen Lauf in die Tiefe entschieden und war deshalb nicht wie von dem Nationalspieler gefordert anspielbar. Anschließend diskutierten die beiden Flügelspieler noch auf dem Platz.

Laut Bild führten die beiden Streithähne ihre Diskussion in der Kabine des FC Bayern fort. Mané habe sich demnach über die Ausdrucksweise von Sané beschwert und ihn daraufhin mit einem Schlag an der Lippe getroffen.

Der Konflikt habe sich erst aufgelöst, als Teamkollegen dazwischen gingen. Um die Situation zu beruhigen, habe Sané hinterher sogar die Kabine verlassen.

WIE GEHT ES WEITER? Wie die Bild spekuliert, könnte Mané eine Geldstrafe drohen. Ein Statement des FC Bayern zu dem angeblichen Vorfall gibt es bislang noch nicht.