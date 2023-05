FC Bayern statt BVB: Ljubo Puljic wechselt nach München

Ljubo Puljic läuft ab der kommenden Saison in der U17 des FCB auf. Namhafte andere Interessenten haben das Nachsehen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat Abwehrtalent Ljubo Puljic vom kroatischen Erstligisten NK Osijek verpflichtet. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch offiziell mit. Der Teenager habe einen "langfristigen Vertrag" unterzeichnet, heißt es im Statement des FCB.

WAS WURDE GESAGT? Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, sagte: "Ljubo ist ein zweikampfstarker Verteidiger mit Gardemaß. Er verfügt über eine große Mentalität, gibt immer alles auf dem Platz für seine Mannschaft. Zudem hat er einen prima Charakter. Wir freuen uns sehr, dass unser Scoutingtteam um Kaderplaner Florian Zahn diesen Wechsel mit viel Nachdruck realisieren konnte und Ljubo an den Campus wechselt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Puljic, der am Mittwoch seinen 16. Geburtstag feiert, gilt als großes Talent und war sehr begehrt. Neben Juventus und dem FC Barcelona soll sich auch Bayerns Bundesligarivale BVB um den Teenager bemüht haben. Laut der Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio überweisen die Münchener 2,8 Millionen Euro Ablöse für Puljic an dessen Ex-Klub.

Puljic lief zuletzt für die U17 NK Osijeks auf. Auch für die U17-Nationalmannschaft Kroatiens absolvierte er bereits einige Einsätze. Bei der U17-Europameisterschaft trat er unter anderem als Torschütze im Gruppenspiel gegen die Niederlande in Erscheinung.

WIE GEHT ES WEITER? Beim FC Bayern ist Puljic ab der kommenden Saison dann ebenfalls zunächst für die U17-Mannschaft eingeplant.

