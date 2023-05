BVB ausgestochen! FC Bayern wohl vor Verpflichtung von Ljubo Puljic

Der Name des jungen Innenverteidiger stand bei mehreren Großklubs auf dem Einkaufszettel. Das Rennen macht der FCB.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern steht kurz vor dem Transfer von Abwehrtalent Ljubo Puljic. Das berichtet die Redaktion desTransferexperten Gianluca Di Marzio. Demnach werde der deutsche Rekordmeister 2,8 Millionen Euro Ablöse für den 15-Jährigen an dessen aktuellen Klub NK Osijek überweisen. In den kommenden Stunden solle der Deal offiziell verkündet werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Puljic, der Mittwoch seinen 16. Geburtstag feiert, gilt als großes Talent und war begehrt. Neben Juventus und dem FC Barcelona soll sich auch Bayerns Bundesligarivale BVB um den Teenager bemüht haben.

Aktuell läuft Puljic für U17 NK Osijeks auf. Auch für die U17-Nationalmannschaft Kroatiens absolvierte er bereits einige Einsätze. Bei der U17-Europameisterschaft trat er unter anderem als Torschütze im Gruppenspiel gegen die Niederlande in Erscheinung.

