FC Bayern heute live: STREAM, TV und Übertragung von Inter vs. FCB

Der FC Bayern trifft im ersten Champions-League-Spiel der Saison auf Inter Mailand. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwochabend (7. September 2022) trifft der FC Bayern München in der Champions League auf Inter Mailand. Die Partie wird um 21:00 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Für beide Teams ist die Begegnung das erste Spiel der Champions-League-Saison 2022/23. Fünfmal trafen sie in diesem Wettbewerb bereits aufeinander. Zweimal ging Inter Mailand als Sieger vom Platz, zweimal die Bayern, dazu gab es ein Unentschieden. Bekanntestes Aufeinandertreffen wird wohl das Finale von 2010 gewesen sein, bei dem die Bayern schließlich mit 0:2 unterlagen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern heute live: Inter gegen FCB im Überblick

Begegnung Inter Mailand vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 7. September - 21:00 Uhr Spielort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

FC Bayern heute live: Wird das Spiel gegen Inter im TV gezeigt?

Für alle, die das Spiel gerne im klassischen TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Zuständig für die Übertragung ist nur der Streamingdienst DAZN. Eine TV-Übertragung der Partie gibt es daher leider nicht. Wie Ihr jetzt bei DAZN zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

FC Bayern heute live: Die Übertragung von Inter vs. FCB per LIVE-STREAM

Wie gerade erwähnt, ist DAZN zuständig für die Übertragung der Partie. D.h. Ihr könnt Mailand vs. Bayern auch nur dort im STREAM sehen. Was bietet DAZN aber eigentlich noch an?

Neben dem Großteil der Champions-League-Partien zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL sowie Darts, Tennis, Boxen oder Motorsport.

Allerdings ist das Zusehen dort nicht umsonst. Um Zugriff auf das gesamte Paket zu bekommen, müsst Ihr entweder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo zahlen oder 29,99 Euro pro Monat im Monatsabo.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra verfolgen, bevor dann zum Anpfiff um 21:00 Uhr Kommentator Uli Hebel mit Experte Michael Ballack übernimmt.

Mehr Infos zu DAZN:

FC Bayern heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL zu Inter vs. FCB

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Inter Mailand vs. FC Bayern heute live: Die Aufstellung

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.