Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Inter Mailand. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am Mittwochabend, den 7. September 2022, ist der FC Bayern München zu Gast bei Inter Mailand. Anpfiff für die Champions-League-Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion ist um 21:00 Uhr.

Das bekannteste Aufeinandertreffen der beiden Teams wird wohl das Champions-League-Finale 2010 sein. Dort unterlagen die Bayern dem Team von José Mourinho schließlich mit 0:2. Insgesamt traf man bereits fünfmal in der Königsklasse aufeinander, dabei gab es ein Unentschieden, zwei Siege für Inter und zwei Siege für den FC Bayern. Wer am 7. September schließlich die Nase vorne hat, sehen wir dann am Mittwoch ab 21:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Inter Mailand vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 07. September - 21:00 Uhr Spielort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern? Gibt es eine TV-Übertragung?

Verantwortlich für die Übertragung der Champions League sind der Streamingdienst DAZN und der Streamingdienst Amazon Prime. Der Großteil aller Spiele wird bei DAZN gezeigt, nur ausgewählte Partien am Dienstagabend sind bei Amazon Prime zu sehen.

Das bedeutet allerdings auch, dass es keine klassische TV-Übertragung der Königsklasse mehr gibt. Das Zusehen ist nur noch per LIVE-STREAM möglich, im nächsten Abschnitt zeigen wir Euch, wie.

Getty Images

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern? Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie gerade erwähnt, ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich für die Übertragung der Partie zwischen Mailand und Bayern. Wie könnt Ihr dort jetzt aber eigentlich zusehen und was genau hat DAZN alles im Angebot?

Neben der Champions League zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie alle Partien von LaLiga und Serie A. Ihr seid eher Fans von Darts, Tennis, Golf oder Boxen? Kein Problem, auch das hat DAZN im Angebot. Ebenso werden Kampfsport- und Motorsportfans dort fündig.

Allerdings ist das Zusehen bei DAZN nicht umsonst möglich. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichte mit Laura Wontorra verfolgen, bevor dann um 21:00 Uhr Kommentator Uli Hebel mit Experte Michael Ballack übernimmt.

Imago Images

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. FC Bayern live im STREAM und TV? Die Aufstellung

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgeben, könnt Ihr sie hier nachlesen.