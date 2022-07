FC Bayern: Ablöseforderung für Robert Lewandowski an Barcelona soll deutlich höher sein

Der zähe Poker um Robert Lewandowski geht weiter. Angeblich fordern die Bayern eine noch deutlich höhere Summer für den Weltfußballer.

Verlangt der FC Bayern für seinen abwanderungswilligen Stürmer Robert Lewandowski möglicherweise eine höhere Ablöse, als bisher berichtet wurde? Geht es nach der spanischen Sport, beläuft sich die Summe auf 75 Millionen Euro (bisher galten 50 Millionen Euro als Schmerzgrenze). Darunter wolle der FCB den Polen, der noch bis 2023 unter Vertrag steht, auf keinen Fall gehen lassen.

Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen hätten eine Sackgasse erreicht und könnten sich noch Wochen hinziehen, heißt es weiter. Barcelonas Präsident Joan Laporta habe sich persönlich bei Lewandowski gemeldet und diesen um Geduld gebeten.

FC Bayern: Tritt Lewandowski für Barca-Transfer in den Streik?

Mitte der Woche hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Barca sein Angebot nochmals auf nun 40 Millionen Euro erhöht habe, inklusive Bonuszahlungen könnte sich der Betrag auf knapp 50 Millionen belaufen. Zwar sei auch dieses Angebot abgelehnt worden, aber laut Sport1 fand immerhin ein erster Austausch aller Parteien statt.

Dies deckt sich mit Informationen von Sky, nach denen die Bayern-Bosse um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic grundsätzlich gesprächsbereit seien, es habe einen direkten Kontakt zu Barca-Sportdirektor Mateu Alamany gegeben. Die Katalanen würden derzeit allerdings nicht planen, ihr bereits drittes Angebot nochmals zu erhöhen.

Der FC Bayern startet am 12. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison - wie Kahn zuletzt mehrfach klarstellte sehr wahrscheinlich mit Lewandowski: "Wir freuen uns, ihn am ersten Tag im Training zu sehen. Wir sind in der Verantwortung, dass der Klub so erfolgreich wie möglich ist. Robert hat gezeigt, was er beisteuern kann und was er in Zukunft beisteuern wird. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht." Dennoch berichtete unter anderem die Bild, dass ein Streik des Stürmers immer näher rücke.

Entscheidend ist auch die Frage, wie der Abgang des Torjägers aufgegangen werden könnte. Neuzugang Sadio Mane kann im Sturmzentrum auflaufen, ist jedoch vor allem auf den Außen eingeplant. Ein Ersatz müsste her. Gerüchte um ein Interesse an Stuttgarts Sasa Kalajdzic kühlten zuletzt ab, auch Jonathan David vom OSC Lille ist laut Sky entgegen anderslautender Berichte aktuell kein ernsthafter Kandidat in München.