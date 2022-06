FC Bayern: Barcelona gibt wohl drittes Angebot für Robert Lewandowski ab

Nächste Runde im Poker um Robert Lewandowski: Barca soll dem FC Bayern eine neue Offerte unterbreitet haben.

Der FC Barcelona hat offenbar ein drittes Angebot für Robert Lewandowski abgegeben. Das berichten Sport1 und die Bild. Demnach böten die Katalanen dem FC Bayern nun eine Fixsumme von 40 Millionen Euro plus Boni in Höhe von weiteren fünf Millionen Euro. Zuvor war Barca bereits mit zwei Angeboten in Höhe von 32 Millionen Euro und 35 Millionen Euro abgeblitzt.

Die Bayern sollen dem Vernehmen nach jedoch mindestens 50 Millionen Euro für ihren Stürmer fordern. Der 33-jährige Pole will den FC Bayern unbedingt verlassen, als sein vermeintliches Wunschziel gilt Barcelona. Bei der Vorstellung von Sadio Mane betonten die Bayern-Bosse jedoch erneut, dass der noch bis 2023 gebundene Stürmer in diesem Sommer nicht abgegeben werde.

FC Bayern: Erlaubt der FCB Lewandowski den Transfer zu Barca?

Zuletzt hieß es jedoch laut Sky, dass ein Verkauf von Lewandowski nicht mehr gänzlich ausgeschlossen sei.

Barca hat nach den Beschlüssen der Mitgliederversammlung aus der vergangenen Woche rund 700 Millionen Euro mehr an Kapital zur Verfügung. Die Mitglieder gaben die Zustimmung für den Verkauf der klubeigenen Barca Licensing & Merchandising (BLM) in Höhe von 49 Prozent sowie die Übertragung von bis zu 25 Prozent der Fernsehrechte an LaLiga.