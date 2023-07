FC Bayern - Leon Goretzka wischt Transfer-Gerüchte weg: "Ich liebe den Verein"

Zuletzt wurde Leon Goretzka mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Nun stellt er klar, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist.

WAS IST PASSIERT? Leon Goretzka vom FC Bayern München hat mit den Wechselspekulationen um seine Person aufgeräumt. Am Rande der Teampräsentation des FCB bekannte er sich zum Rekordmeister und schloss einen Abgang in diesem Sommer kategorisch aus.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann nur sagen: Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Ich möchte einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen", sagte Goretzka unter anderem GOAL und SPOX. Auf eine Nachfrage erklärte er: "Viel klarer, als ich es gerade gesagt habe, kann man es nicht machen."

Dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt nicht garantieren wollte, dass Goretzka auch nach Schließung des Transferfensters noch Bayern-Spieler ist, nahm ihm der Mittelfeldspieler nicht übel: "Ich finde, das ist eine legitime Aussage. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in solch einem Transferfenster passieren", sagte Goretzka.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bayern-Coach Tuchel hat mit Konrad Laimer von RB Leipzig bereits einen Neuzugang für das zentrale Mittelfeld bekommen. Angeblich sucht er auch noch nach einem weiteren Sechser, der die Konkurrenzsituation in der Zentrale des Rekordmeisters weiter verschärfen würde.

Goretzka hatte in der vergangenen Rückserie nicht seine stärkste Phase und war zeitweise nicht mehr neben Joshua Kimmich gesetzt.

In den vergangenen Wochen wurde Manchester United und West Ham ein starkes Interesse am 28-Jährigen nachgesagt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Goretzka kam in der vergangenen Bundesliga-Saison auf 27 Partien, dabei stand er 22-mal in der Startelf. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen.