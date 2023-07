Leon Goretzka hat derzeit unter Thomas Tuchel einen schweren Stand. Entsprechend gibt es nun Gerüchte um einen möglichen Abgang.

WAS IST PASSIERT? Nachdem Thomas Tuchel erst am Samstag Leon Goretzka ein nicht sonderlich enthusiastisches Zeugnis ausgestellt hatte, kommt nun das Gerücht auf, dass er den FC Bayern in diesem Sommer verlassen könnte. Und Sky will wissen, dass sich die Münchner in dem Fall eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro vorstellen.

WAS WURDE GESAGT? Tuchel erklärte auf seiner Pressekonferenz, dass Goretzka “viel Luft nach oben” habe, was seine Leistungen in der ersten Jahreshälfte betrifft. Tuchel räumte ein, dass es Situationen geben könnte, “in denen Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon jetzt nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung.”

WAS IST DER HINTERGRUND: Diese Aussagen sind Nährboden für Spekulationen um die Zukunft des Nationalspielers, der noch bis 2026 an den Rekordmeister gebunden ist. Laut Sky ist ein Verkauf Goretzkas bei einer Ablöse in besagter Höhe durchaus denkbar. Hauptinteressent soll Manchester United sein, obgleich “zwei bis drei weitere Top-Klubs” ebenfalls am Mittelfeldspieler dran sein sollen.

Sowohl Sky als auch der kicker berichteten jedoch unisono, dass Goretzka lieber in München bleiben wolle.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Das Transferfenster schließt am 1. September. Bis dahin ist beim FC Bayern in Sachen Zu- und Abgänge anscheinend noch einiges möglich. Zunächst wird Goretzka in der Saisonvorbereitung versuchen, seine Situation unter Tuchel zu verbessern, nachdem er in der Endphase der Vorsaison hin und wieder auch mal auf der Bank Platz nehmen musste.

Ein Szenario, das ihm auch dieses Jahr angesichts der Ankunft von Konrad Laimer erneut droht.