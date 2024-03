Bayern empfängt am Dienstag in der Champions League Lazio Rom. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und STREAM übertragen wird.

In dieser Woche finden in der Champions League 2023/24 die ersten Rückspiele des Achtelfinales statt. Dabei bekommt es der FC Bayern am Dienstag (5. März) mit Lazio Rom zu tun. Das Aufeinandertreffen beginnt um 21 Uhr.

Zudem fungiert die Allianz Arena als Schauplatz der Partie zwischen dem FCB und den Biancocelesti. Der FC Bayern unterlag vor drei Wochen im Hinspiel bei Lazio Rom mit 0:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. Lazio Rom im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

FC Bayern vs. Lazio Rom, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern – Lazio Rom Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Dienstag, 5. März 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. Lazio Rom heute live auf Amazon Prime oder DAZN? Die Übertragung der Champions League am Dienstag

FC Bayern vs. Lazio Rom im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bayern-News

Der FC Bayern geht nach dem 0:1 im Hinspiel mit einem Ein-Tor-Rückstand in die Begegnung gegen Lazio Rom.

Die Mannschaft von Thomas Tuchel hatte die Gruppe A mit 16 Zählern und acht Punkten mehr als der FC Kopenhagen abgeschlossen.

Gegen die Dänen hatte der FCB einen 2:1-Auswärtssieg und eine Nullnummer verzeichnet.

Die Aufstellung des FC Bayern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Lazio-News

Dank eines Tores von Ciro Immobile in der 69. Minute entschied Lazio Rom das Hinspiel für sich. Die Elf von Maurizio Sarri geht deshalb mit einem Ein-Tor-Vorsprung in diese Begegnung.

Die Biancocelesti hatten die Gruppe E mit zehn Zählern und vier Punkten weniger als Atlético Madrid als Zweiter beendet.

Gegen den Gruppensieger hatte Lazio Rom ein 1:1 und eine 0:2-Auswärtsniederlage erlebt.

Die Aufstellung von Lazio Rom:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern gegen Lazio Rom live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege FC Bayern 2 Siege Lazio Rom 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Lazio Rom vs. FC Bayern 1:0 (Champions League, 14. Februar 2024)

