FC Bayern kassiert offenbar eine Absage von Harry Kane

Harry Kane hat offenbar eine Entscheidung getroffen, bei welchem Verein er in Zukunft spielen will. Der FC Bayern geht leer aus.

WAS IST PASSIERT? Tottenham-Star Harry Kane hat offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen. Laut der englischen Zeitung The Sun strebt der englische Superstar einen Wechsel in diesem Sommer an - aber nicht zum interessierten FC Bayern. Er möchte lieber in der Premier League bleiben, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit Wochen gibt es Gerüchte um die Zukunft von Harry Kane, speziell ein Wechsel zum FC Bayern stand immer wieder im Raum. Doch auch Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen sich im Rennen um den Engländer befinden – bis jetzt! Denn Harry Kane will offenbar in der Premier League bleiben, jedoch nicht bei den Spurs, sondern im Dress von Manchester United zukünftig seine Tore bejubeln.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht der Sun zu Folge ist Kane notfalls sogar bereit, seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Tottenham zu erfüllen und erst ab der Saison 2024/25 für die Red Devils zu stürmen. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass sich die Spurs im Falle eines Wechsels die kolportierte Ablösesumme von über 100 Millionen Euro durch die Finger gehen lassen. Auf der anderen Seite soll Klubchef Daniel Levy einen Verkauf seines Aushängeschilds an einen Ligarivalen kategorisch ausschließen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 82-fache englische Nationalspieler wurde zwar in dieser Saison von Erling Haaland in der Premier League in den Schatten gestellt, seine Zahlen lassen sich dennoch sehen: In 49 Spielen konnte Kane 32 Treffer erzielen und gab 5 Vorlagen.