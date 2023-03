FC Bayern: João Cancelo reagiert auf Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann wird Bayern München nicht länger trainieren. Auch Cancelo war von dieser Nachricht überrascht.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern trennt sich völlig überraschend von Trainer Julian Nagelsmann, die offizielle Bestätigung dürfte im Laufe des Freitags erfolgen. Nachfolger soll Thomas Tuchel werden. Nun hat ein erster FCB-Star auf das Nagelsmann-Aus reagiert.

Zwar steht die offizielle Bestätigung noch aus, die Trennung von Nagelsmann ist bei den Bayern aber offenbar beschlossene Sache. Am Donnerstagabend machten entsprechende Medienberichte plötzlich die Runde. Tuchel soll nun dafür sorgen, dass die sportlichen Ziele in der laufenden Saison erreicht werden, angefangen mit dem Liga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 1. April.

Als erster Bayern-Star wurde der von Manchester City ausgeliehene Außenverteidiger João Cancelo auf das Nagelsmann-Aus angesprochen: Der Portugiese trat am Donnerstagabend nach dem 4:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein vor die Kameras - und war vollkommen ahnungslos.

WAS WURDE GESAGT? "Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht", sagte er dem TV-Sender Sport TV. "Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung. Das hat mich überrumpelt. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt."

Unter Nagelsmann hatte Cancelo bisher keinen Stammplatz, zeitweise wurde ihm auf der rechten Seite Josip Stanisic vorgezogen. "Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen", betonte er. "Ich hoffe, dass alles gut geht, weil viele wichtige Spiele anstehen. Es geht jetzt in die entscheidende Phase der Saison."

Auch auf Tuchel wurde der 28-Jährige angesprochen. Diesen kennt Cancelo noch aus dessen Zeit beim FC Chelsea. Mit ManCity verlor er zudem 2021 das Finale der Königsklasse gegen Tuchel und die Blues: "Er hat er mich ein Champions-League-Finale verlieren lassen, also hoffe ich, dass er es dieses Jahr für mich gewinnt", sagte Cancelo.

