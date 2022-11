FC Bayern: João Felix steht bei Atlético Madrid laut Diego Simeone nicht zum Verkauf

Der Portugiese gilt beim FC Bayern als Kandidat für den Sturm. Diego Simeone will den 23-Jährigen aber nicht abgeben.

WAS IST PASSIERT? Diego Simeone hat Wechselgerüchte um seinen Starstürmer João Félix dementiert. Der Trainer von Atlético Madrid betonte, weiter mit dem portugiesischen Nationalspieler arbeiten zu wollen.

WAS WURDE GESAGT? Simeone sprach vor dem Pokalspiel gegen SD Almazan über die Berichte, Félix stehe bei den Rojiblancos zum Verkauf und stellte klar: "Ich hoffe, er kann bei uns bleiben und auf dem Niveau spielen, das er schon so oft gezeigt hat." Weiter führte der Coach mit Blick auf Félix' Rolle als Ergänzungsspieler aus: "Solange ich dabei bin, geht es um die Leistung. Andere Mannschaftskameraden machen es besser. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass er jedes Mal, wenn er gut war, gespielt hat."

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch das Ausscheiden in der Champions League und das Verfehlen von Platz drei (Europa-League-Zwischenrunde) gehen Atlético enorme Einnahmen verloren. Cadena Ser hatte daher berichtet, das fehlende Geld solle durch den Verkauf von Stars wieder reingeholt werden. In diesem Zusammenhang ging es auch um João Félix. Dessen Vertrag läuft noch bis 2026 und er soll das Interesse zahlreicher Spitzenklubs wecken.

Vor allem PSG und der FC Bayern wurden hier in der jüngeren Vergangenheit immer wieder genannt. Während Frankreichs Meister den vielseitigen Angreifer angeblich im Winter gerne ausleihen möchte, soll der FCB gar im Sommer 100 Millionen Euro geboten haben und nach wie vor an dem 23-Jährigen Interesse zeigen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: João Félix spielte in der Jugend unter anderem für den FC Porto und Padroense. 2015 wechselte er ablösefrei zu Benfica, wo er sich prächtig entwickelte und in der Saison 2018/19 seinen Durchbruch bei den Profis schaffte. Nach jener Spielzeit wechselte er als Ersatz für den zu Barça abgewanderten Antoine Griezmann zu Atlético. Die Ablöse betrug 127,5 Millionen Euro.