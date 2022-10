Bayern interessiert sich angeblich für João Félix von Atlético Madrid

João Félix wartet aktuell bei Atlético auf seine Einsatzzeiten. Drei Klubs sollen sich schon intensiv um ihn bemühen - darunter der FC Bayern.

Der FC Bayern München ist angeblich einer von drei Vereinen, die an João Félix von Atlético Madrid interessiert sind. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach haben der deutsche Rekordmeister, Paris Saint-Germain und ein nicht näher genannter englischer Verein den Offensivstar auf dem Wunschzettel.

Dem Bericht zufolge ist João Félix mit seiner aktuellen sportlichen Situation unter Trainer Diego Simeone derart unzufrieden, dass er den Klub am liebsten im Winter und spätestens im kommenden Sommer verlassen möchte.

Atlético droht bei João Félix ein großes Verlustgeschäft

Zu Saisonbeginn lief es noch für João Félix: In sieben der ersten acht Partien stand er in der Startelf, doch seit der Länderspielpause setzt Simeone nicht mehr auf ihn: Er kommt nur noch auf 37 Minuten in den vergangenen sechs Spielen. Gegen Brügge in der Champions League und gegen Rayo Vallecano in der Liga verzichtete Simeone komplett auf ihn.

Die AS berichtet nun, dass die Interessenten, darunter die Bayern, schon Schlange stehen. PSG habe bereits das Félix-Umfeld kontaktiert und erste lose Gespräche geführt.

Atlético droht ein großes Verlustgeschäft, sollte der Verein Félix nun abgeben: Die Madrilenen zahlten 2019 noch 127 Millionen Euro an Benfica, um sich die Dienste des Technikers zu sichern. Ein Betrag, der aktuell auf dem Transfermarkt für ihn wohl nicht zu erzielen ist.