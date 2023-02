FC Bayern: Inter Mailand nimmt wohl Noussair Mazraoui ins Visier

Inter Mailand ist angeblich an einer Verpflichtung von Noussair Mazraoui interessiert. Der Marokkaner kam erst vor dieser Saison zum Rekordmeister.

WAS IST PASSIERT? Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Inter Mailand Noussair Mazraoui vom FC Bayern München ins Visier genommen hat. Der Marokkaner soll demnach den abwanderungswilligen Denzel Dumfries bei den Nerazzurri ersetzen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei Inter Mailand bereitet man sich auf den Abgang von Dumfries vor. Trotz Vertrag bis 2025 schwebt dem Niederländer laut Bericht in diesem Sommer ein Wechsel in die Premier League vor. Für den 28-Jährigen verlange Inter nicht weniger als 50 Millionen Euro. Dieses Geld soll dann teilweise in einen Ersatz investiert werden. Für diese Position habe Inter den Bayern-Spieler Mazraoui als Wunschlösung auserkoren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Noussair Mazraoui steht beim FC Bayern bis 2026 unter Vertrag. Vor dieser Saison wechselte er ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München. In der laufenden Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend in 18 Spielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm drei Assists. Nach einer im Januar diagnostizierten Herzbeutel-Entzündung befindet sich Mazraoui momentan im Aufbautraining.