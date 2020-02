Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM? Die DFB-Pokal-Übertragung

DFB-Pokal-Duell in der Allianz Arena: Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern München und 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM?

Heimspiel für den im . Der deutsche Rekordmeister trifft im Achtelfinale auf den Bundesligakonkurrenten TSG . Das Spiel findet am Mittwoch um 20.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt.

Der FC Bayern ist derzeit wieder das Maß aller Dinge im deutschen Fußball. Unter Trainer Hansi Flick hat man zu alter Stärke zurückgefunden und so die Tabellenspitze zurückerobert. Drei Siege gab es nach der Winterpause zu verbuchen (4:0 gegen Hertha, 5:0 gegen Schalke, 3:1 gegen Mainz) - der FCB kommt in Top-Form in den DFB-Pokal. Dort hatte man in den ersten beiden Runden durchaus zu kämpfen. In Cottbus (3:1) und in Bochum (2:1) siegte man mit mehr Mühe als gedacht.

1899 Hoffenheim drehte am vergangenen Wochenende ein 0:1 gegen Bayer Leverkusen noch in einen 2:1-Heimsieg. Somit kommt das Team von Alfred Schreuder mit einem positiven Gefühl in die Allianz Arena, denn mit sechs Punkten aus drei Spielen nach der Winterpause kann man durchaus leben. Gegen den amtierenden Deutschen Meister ist man natürlich nur der Außenseiter, diese Rolle steht den Hoffenheimern aber durchaus gut zu Gesicht.

In der Bundesliga sorgte 1899 in der Hinrunde für ein Ausrufezeichen, als man in der Allianz Arena mit 2:1 siegte.

Duell FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim Datum Mittwoch, 5. Februar 2020 | 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer 75.000 Plätze

Der FC Bayern München hat im DFB-Pokal-Achtelfinale ein Heimspiel gezogen. Das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen. Hierzu liefern wir alle Informationen.

Das Erste zeigt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im Free-TV

Am Mittwochabend wird die Münchner Allianz Arena zum echten Hingucker für alle Fans und Freunde des DFB-Pokals. Und dann kommt das Duell zwischen Bayern und Hoffenheim auch noch live im TV. Die ARD zeigt / überträgt die Begegnung in voller Länge live im Fernsehen - und zwar im Free-TV.

Das liegt daran, dass sich das Erste auch in diesem Jahr an der Live-Berichterstattung rund um den DFB-Pokal beteiligt.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim wird live im Free-TV bei ARD gezeigt / übertragen! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals am Mittwochabend:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Moderator: Matthias Opdenhövel

Doch nicht nur das frei empfangbare deutsche Fernsehen hat das Duell zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim im Angebot. Nein, auch im Pay-TV kommt das DFB-Pokal-Achtelfinale in voller Länge im Fernsehen.

Sky hat auch in diesem Jahr die Rechte am Pokalwettbewerb und zeigt / überträgt am Mittwoch live aus der Münchner Allianz Arena. Für die Begegnung auf Sky muss jedoch ein Abonnement beim Bezahlsender zwingend vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, müsst Ihr noch vor Anpfiff eines abgeschlossen haben, wenn Ihr FC Bayern vs. Hoffenheim live im TV bei Sky sehen wollt.

Einen großen Vorteil hat die Live-Übertragung bei Sky auf jeden Fall: Der Sender zeigt / überträgt nicht nur Bayer vs. Hoffenheim im Einzelspiel, sondern schnappt sich auch alle anderen Spiele des Abends und zeigt diese separat als auch in der berühmten Sky-Konferenz. Hier alle Infos!

Live im TV: Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim als Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Kanal: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Live im TV: Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim in der DFB-Pokal-Konferenz

Art der Übertragung : Konferenz

: Konferenz Start der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß von Bayern gegen Hoffenheim : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Hansi Küpper

: Hansi Küpper Kanal: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM?

Das Erste und Sky zeigen / übertragen das Duell FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im Fernsehen. Doch wie sieht es online aus, welche Optionen habt Ihr, um das ganze Spiel zwischen den beiden Bundesligisten zu sehen? Wir liefern den Überblick über die Möglichkeiten, die Euch das Netz bietet, um FC Bayern gegen Hoffenheim live und in voller Länge zu sehen.

Das Erste zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im Stream

Das Erste Deutsche Fernsehen hat eine bestimmte Anzahl an DFB-Pokalspielen live in seinem Programm integriert und zeigt diese Begegnungen dann in voller Länge. Da der Sender mittlerweile auch einen eigenen Online-Stream pflegt, kommt dort das Pokalduell zwischen der Mannschaft von Hansi Flick und den Kraichgauern ab 20.15 Uhr live im Stream.

Das Erste meldet sich am Mittwoch per LIVE-STREAM aus der Allianz Arena, um das Achtelfinale im deutschen Pokalwettbewerb zu zeigen. Die gute Nachricht ist, dass Ihr, um den LIVE-STREAM zu öffnen, keinerlei Verpflichtungen eingehen müsst. Ihr könnt Euch einfach mit einem beliebigen mobilen Gerät auf www.daserste.de einklinken und den DFB-Pokal live im Stream anschauen.

Während die Hoffenheimer das Hinrundenspiel in der gewonnen haben, will sich der Rekordmeister nun revanchieren und in das DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen. Ob Coutinho, Lewandowski und Co. das schaffen seht Ihr nicht nur im LIVE-STREAM der ARD, sondern auch bei Sky.

Sky Go überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hat ebenfalls ein Eisen im Feuer, wenn es um die Übertragung von Bayern München vs. 1899 Hoffenheim live im Stream geht.

Der Online-Dienst Sky Go zeigt / überträgt den ganzen Pokalkracher im LIVE-STREAM und strahlt dabei das Bild aus der regulären TV-Übertragung auf Eurem internetfähigen Gerät aus. Um dieses Bild sehen zu können, ist ein Abonnement bei Sky jedoch vorausgesetzt. Mit diesem erhaltet Ihr einen Login für die Streamingwelt von Sky Go und könnt Euch dort - je nach Buchungspaket - vollkommen austoben.

Auch bei Sky Go gilt im Übrigen: FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim kann entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz gestreamt werden, da für beide Möglichkeiten ein LIVE-STREAM eingerichtet ist. Übertragungsbeginn, Moderator, Kommentator und Co. findet Ihr hier.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM

Doch Sky wartet nicht nur mit Sky Go auf, sondern hat mit Sky Ticket einen weiteren Kanal parat, der den Pokalschlager zwischen FC Bayern München und 1899 Hoffenheim live im Stream zeigt / überträgt.

Ihr wollt Sky ohne ein langfristiges Abonnement und nur sporadisch nutzen? Dann ist Sky Ticket ideal für Euch, denn das Portal umgeht genau diesen Fall, indem das Portal Monatsabos offeriert.

Mit Sky Ticket seht Ihr den DFB-Pokal sowie die Bundesliga und Premier League im LIVE-STREAM - für nur 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Abschluss der ersten vier Wochen kostet Sky Ticket 29,99 Euro pro Monat, monatlich kündigen geht aber jederzeit.

DFB-Pokal: Onefootball zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim in der App

FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird am Mittwochabend live im Stream der ARD, von Sky Go und auch von Sky Ticket gezeigt / übertragen. Doch wer glaubt, dass es das schon gewesen ist, der irrt. Das Pokalspiel kann auch in der App Onefootball live im Stream angeschaut werden.

Das geht ganz einfach: Ihr könnt Euch in der App ein Achtelfinale aus dem DFB-Pokal aussuchen und diese dann als Einzelspiel buchen - jedoch kostenpflichtig. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Nun wisst Ihr, welche Möglichkeiten Ihr am Mittwochabend habt, um das DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und 1899 Hoffenheim live im Fernsehen und im Internet zu sehen. Damit Ihr in dieser unübersichtlichen Causa der LIVE-Übertragung des DFB-Pokals nicht den Überblick verliert, hier noch einmal eine Zusammenfassung, wie die Spiele gezeigt / übertragen werden. Sky, die ARD und Sport 1 sind die drei Sender, die relevant sind.

DFB-Pokal in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM bei Sky

Sky ist der Sender, der alle möglichen DFB-Pokalspiele live im TV und auch im LIVE-STREAM im Angebot hat. Der Bezahlsender zeigt / überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Allerdings laufen die Spiele des DFB-Pokals ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist Voraussetzung, um alle Partien schauen zu können.

Bayern gegen Hoffenheim kommt, wie Ihr schon wisst, live im TV und auch im LIVE-STREAM, da Sky auch Online-Dienste wie Sky Go und Sky Ticket anbietet.

DFB-Pokal in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM bei der ARD

Das Erste ist einer von zwei Free-TV-Kanälen, der ausgewählte Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge ausstrahlt. In der ganzen DFB-Pokalsaison 2019/20 hat das Erste neun Pokalspiele im Angebot. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Erste Runde - ein Spiel live im TV und LIVE-STREAM

Spiel live im TV und LIVE-STREAM Zweite Runde - ein Spiel live im TV und LIVE-STREAM

Spiel live im TV und LIVE-STREAM Achtelfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

Spiele live im TV und LIVE-STREAM Viertelfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

Spiele live im TV und LIVE-STREAM Halbfinale - zwei Spiele live im TV und LIVE-STREAM

Spiele live im TV und LIVE-STREAM Finale live im TV und LIVE-STREAM

Auch hier gilt: Die ARD strahlt Fußball nicht nur live im TV sondern auch im LIVE-STREAM aus - gilt auch für das Duell FC Bayern gegen Hoffenheim.

DFB-Pokal in der Saison 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM bei Sport1

Neu mit dabei ist seit dieser Saison der Sportsender Sport1, der ebenfalls ausgewählte DFB-Pokalspiele live im Free-TV ausstrahlt. Das Übertragungsangebot umfasst jeweils eine Partie von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

Zudem kommt das LIVE-STREAM-Angebot von Onefootball noch hinzu, welches wir Euch oben bereits geschildert haben.

