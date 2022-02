FC Bayern heute, News und Gerüchte: Tolisso mit Muskelfaserriss, Magath spricht über Neuer

Der FC Bayern München heute am Montag (21. Februar), dem Tag nach dem Bundesliga-Spiel gegen Greuther Fürth. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, News: Bayern mehrere Wochen ohne Tolisso

Der französische Nationalspieler Corentin Tolisso hat sich im Heimspiel gegen Greuther Fürth (4:1) verletzt und musste bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden.

Bereits nach der Partie verkündete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Diagnose beim Mittelfeldmann. "Coco hat einen Muskelfaserriss. Das ist Pech, aber Gottseidank nicht mehr. Wir haben erst befürchtet, dass es etwas Schlimmeres ist, aber es ist 'nur' ein Faserriss", sagte er bei DAZN.

Dennoch fehlt Tolisso den Münchnern nun mehrere Wochen und ist damit neben Leon Goretzka der zweite hochkarätige Ausfall in Bayerns Mittelfeldzentrum.

Beim ebenfalls verletzt ausgewechselten Lucas Hernandez handelt es sich hingegen nur um eine Verhärtung der Wade.

FC Bayern, News - Magath: Neuer ist wichtiger als Lewandowski

Für den ehemaligen Bayern-Trainer Felix Magath ist Manuel Neuer für das Münchner Spiel wichtiger als Robert Lewandowski.

"Für Bayern wird es ein größeres Problem, wenn Neuer weg ist", sagte Magath im kicker.

Nach Magaths Einschätzung könne der 36-Jährige noch vier Jahre spielen. "Manuel ist der einzige meiner Torhüter, der bei Ausdauerläufen vorneweg lief", sagte er.

Der Bayern-Kapitän sei "ein Glücksfall für den deutschen Fußball", meinte Magath.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus kontert Hasan Salihamidzic

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat erneut die Aussagen von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamdizic gekontert.

"Wenn die Spieler nicht performen, muss ich das Kind in meinem Job beim Namen nennen. Natürlich gönne ich dem FC Bayern Erfolg, ich habe zwölf Jahre für den Verein gespielt, aber er wird nicht in Watte gepackt", sagte Matthäus bei Sky.

Zuvor hatte sich Salihamdizic am Mittwoch bei DAZN geäußert. "Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht", sagte der Bosnier in Richtung seines ehemaligen Mitspielers.

Insbesondere die Tatsache, dass Salihamidzic den Franzosen Dayot Upamecano in Schutz nehme, stört Matthäus: "Hätte er das mal bei Süle gemacht, dann hätte der Spieler vielleicht bei Bayern unterschrieben. Süle ist nie so in Schutz genommen worden wie jetzt Upamecano, aber den hat er ja nicht geholt."

FC Bayern, News: Manuel Neuer meldet sich zwei Wochen nach Knie-OP

Vor gut zwei Wochen wurde Bayern-Torhüter Manuel Neuer am Knie operiert.

Nun wurde er in einer Fan-Fragerunde auf Instagram nach seinem aktuellen Zustand gefragt. Neuers Antwort: "Mir geht es sehr gut. Alles läuft, wie geplant – und ich mache gute Fortschritte."

Voraussichtlich zwei bis vier Wochen fehlt Neuer seinem Team noch.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien