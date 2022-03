Das Achtelfinale ist Geschichte, acht Teams stehen in der Champions League jetzt fest, die im Viertelfinale aufeinandertreffen werden. GOAL schaut sich die Auslosung am heutigen Freitag genauer an.

Mit im Viertelfinale dabei: der FC Bayern München, der es als einzige Mannschaft aus der Bundesliga bis in die K.-o.-Runde geschafft hat. Während der VfL Wolfsburg schon in der Gruppenphase als Vierter ausschied, mussten RB Leipzig und der BVB (Borussia Dortmund) in die Play-offs der Europa League (in denen der BVB wiederum ausschied) - für Bundesligateams war die Königsklasse dieses Jahr also kein gutes Pflaster.

Heute ist es so weit: Die nächsten Runden in der Champions League werden ausgelost. GOAL erklärt, wer die Auslosung heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Champions League live: Die Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

GettyImages

Champions League, Auslosung heute live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung zum Viertelfinale?

Die besten acht Mannschaften stehen im Viertelfinale der Champions League - zumindest die acht Mannschaften, die es in dem prestigeträchtigen Turnier in dieser Saison am weitesten geschafft haben.

Dass da einige ganz große Namen fehlen, ist allen klar - unter anderem PSG, Manchester United, FC Barcelona, der BVB (Borussia Dortmund) und Inter Mailand. Auch grandiose Spieler werden wir in dieser Spielzeit nicht mehr auf CL-Rasen sehen, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi.

Viertelfinale in der Champions League: Wer zeigt die Auslosung heute live?

Trotz allem erwartet uns in den Hin- und Rückspielen im April jede Menge Spannung. Heute geht es also darum, wer in der kommenden Runde auf wen trifft - und natürlich haben viele Teams Präferenzen!

Mit Villarreal und Benfica sind zwei Teams dabei, die vielleicht nicht ganz auf demselben Niveau spielen wie Bayern, City und Liverpool - und gerade deswegen wären sie als Viertelfinalgegner gerne gesehen. Doch unterschätzen sollte man sie nicht: Schließlich konnten sie bereits Teams wie Juventus oder Ajax Amsterdam aus dem Pokal schießen.

Wiedersehen mit Benfica? So läuft für den FC Bayern die Auslosung ab

Der FC Bayern hat mit Benfica Lissabon bereits in der Gruppenphase positive Erfahrungen gemacht, damals gingen die Spiele 4:0 und 5:2 für Julian Nagelsmann und Co. aus. Die Viertelfinal-Hinspiele werden übrigens am 5. und 6. April stattfinden, die Rückspiele eine Woche später am 12. und 13..

Die Auslosung findet heute um 12 Uhr statt, Veranstaltungsort ist der UEFA-Hauptsitz in Nyon. Übrigens: Auch das Halbfinale wird bereits heute ausgelost! Es wir schon heute entschieden, welche Gewinner im Halbfinale aufeinandertreffen - es wird nach dem Viertelfinale also nicht noch eine Auslosung geben. Auch Lostöpfe gibt es keine, Mannschaften aus der gleichen Liga können also aufeinandertreffen.

Auslosung Champions League heute: Diese Mannschaften sind im Lostopf

FC Bayern München

Manchester City

FC Liverpool

Real Madrid

Benfica Lissabon

Atletico Madrid

FC Chelsea

Villarreal

Getty/GOAL

Auslosung des Viertelfinales und Halbfinales der Champions League: Wer zeigt / überträgt heute live?

Heute ist es so weit, das Viertelfinale der Champions League 2021/22 wird in Nyon ausgelost - und noch viel mehr: Es wird bereits geklärt, wer in welchem Spiel Heimrecht hat. Hier hat sich ja vieles für die Vereine verändert, schließlich wurde die Auswärtstorregel angepasst beziehungsweise abgeschafft.

Und nicht nur das: Auch die Begegnungen, die im Halbfinale auf uns warte, werden heute ausgelost! Im Anschluss an die Auslosung des Viertelfinals wird gezogen, welche Gewinner einer jeweiligen Viertelfinal-Begegnung in der nächsten Runde gegeneinander spielen müssen.

Auslosung in der Champions League heute live: So wird die Ziehung im TV und LIVE-STREAM übertragen

Bis dahin fließt aber noch viel Wasser den Rhein runter, das Halbfinale ist nämlich erst Ende April / Anfang Mai. Vorher wollen wir natürlich wissen, wer heute die Auslosung live im TV oder LIVE-STREAM überträgt!

Glück für alle Anhänger:innen: Das Spiel ist kostenlos zu sehen! Gleich zwei Anbieter zeigen heute die Auslosung, einer davon verlangt kein kostenpflichtiges Abonnement.

UEFA überträgt heute die Ziehung in der Königsklasse kostenlos! Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Doch der Reihe nach: Es ist keine Neuheit, dass die Auslosungen der UEFA durch Sky übertragen werden, auch heute ist der Streamingdienst am Start! Der Fernsehsender mit Sitz in Bayern überträgt die Ziehung im Fernsehen (Sky Sport News) und im LIVE-STREAM.

Sky Sport News ist, anders als noch vor einigen Monaten, kostenpflichtig, und nicht mehr kostenlos. Auch für den LIVE-STREAM, also die Übertragung im Internet benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement. Alternativ könnt ihr aber bei der UEFA vorbeischauen, diese zeigt die Begegnung kostenlos im TV und LIVE-STREAM! Hier geht's zum Stream!

Außerdem zeigt / überträgt auch DAZN die CL-Auslosung heute live. Der Streamingdienst, der auch die allermeisten Spiele der Königsklasse live überträgt, geht um kurz vor 12 Uhr auf Sendung. Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das gibt es entweder im Monatsabo (29,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar) oder in zwei verschiedenen Jahresabo-Modellen (einmalige Vorauszahlung von 274,99 Euro oder zwölf monatliche Raten a 24,99 Euro).

Champions League: Wer zeigt / überträgt heute die Auslosung des Viertelfinals LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

TV Sky Sport News LIVE-STREAM DAZN UEFA.com Sky Sport News LIVE-TICKER GOAL