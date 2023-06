FC Bayern hat wohl Konkurrenz bei Harry Kane

Harry Kane ist weiterhin Thema beim FC Bayern. Allerdings soll auch PSG Interesse an dem Stürmer haben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat im Werben um Harry Kane offenbar prominente Konkurrenz. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, bemüht sich auch Paris Saint-Germain um den 29-jährigen Stürmer von Tottenham Hotspur.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG hat in diesem Sommer bereits Lionel Messi verloren, Kylian Mbappé und Neymar könnten folgen. Dank der finanziellen Unterstützung aus Katar könnte der französische Meister den deutschen in Sachen Ablösesumme und Gehalt problemlos überbieten.

Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der FC Bayern am Dienstag ein Angebot über 70 Millionen Euro für Kane abgegeben. Tottenham lehnte dem Vernehmen nach jedoch ab und forderte 100 Millionen. Laut Bild sind sich die Münchner mit Kane bereits über einen Wechsel einig.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty