70 Millionen Euro! FC Bayern gibt offenbar erstes Angebot für Harry Kane ab

Der Transferpoker um Harry Kane nimmt weiter Fahrt auf. Die Bayern haben nun wohl ihr erstes Angebot abgegeben - ohne große Erfolgschancen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern macht im Rennen um Harry Kane ernst! Laut The Athletic hat der deutsche Rekordmeister ein erstes, offizielles Angebot für den englischen Superstar abgegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach bietet der FCB 70 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen für den Stürmer von Tottenham Hotspur. Die Erfolgsaussichten des Angebots sind allerdings gering: Dem Bericht zu Folge werden die Spurs die Offerte ablehnen.

WIE GEHT ES WEITER? Kane gilt erst seit wenigen Tagen als interner Favorit in der Stürmersuche der Bayern, der 29-jährige kann sich einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt angeblich ebenfalls vorstellen. Bei der Ablösesumme liegen die beiden Klubs aber noch auseinander, Tottenham erwartet wohl über 100 Millionen Euro für den Engländer, der nur noch bis kommenden Sommer in London unter Vertrag steht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der englische Nationalspieler gehört seit Jahren zu den besten Stürmern der Premier League und legte auch im Schatten des alles überragenden Erling Haaland wieder eine starke Quote auf: In 38 Premier-League-Spielen traf Kane 30mal und bereitete drei Treffer vor.