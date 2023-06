FC Bayern: Harry Kane wohl doch wieder Favorit in der Stürmersuche

In der Stürmersuche des FC Bayern gibt es offenbar eine neue Wende. Das Thema Harry Kane galt eigentlich durch, nun wird es wieder heiß.

WAS IST PASSIERT? Lange schien ein Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München vom Tisch zu sein, nun soll der Engländer aber wieder ganz oben auf der Liste des FCB stehen. Bereits Ende der vergangenen Woche hatte die Bild berichtet, dass ein Wechsel des Stürmers von Tottenham Hotspur nach München wieder ein heißes Thema sei. Jetzt legt Sky nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sei Kane mittlerweile Transferziel Nummer eins an der Säbener Straße. Es habe bereits gute Gespräche mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft gegeben, in denen dieser seine Zusage gab, im Falle eines Auslandswechsels nur zum FC Bayern zu gehen. Dementsprechend gäbe es nur noch die Optionen eines Transfers auf der Insel, der Vertragsverlängerung bei Tottenham oder eben dem Schritt in die Bundesliga.

WIE GEHT ES WEITER? Die Münchner sollen zuversichtlich sein, dass sie den Torjäger für unter 100 Millionen Euro verpflichten können. Tottenham gilt allerdings als harter Verhandlungspartner. Noch im März bezeichnete Hoeneß einen Kane-Transfer aufgrund der hohen Ablöseforderungen als "völlig gaga". Laut Bild sollen sich die Bosse mittlerweile allerdings auf Kane als Wunschlösung für die Mittelstürmer-Position geeinigt haben. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft noch bis 2024.

